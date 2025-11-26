Desaparecen dos elementos de la SSPC en Jalisco, cuando realizaban labores de inteligencia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que dos de sus elementos, quienes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en Jalisco, desaparecieron en el municipio de Zapopan, mientras se dirigían a Guadalajara.

Al momento, la dependencia a cargo de Omar García Harfuch asegura que los elementos se encuentran en calidad de no localizados.

Además, detalló que los elementos se dirigían el martes a la capital de Jalisco a bordo de un vehículo oficial, cuando se perdió comunicación con ellos.