Lanchas ilegales huyen y dejan a buzos abandonados en altamar

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/ 25 abril 2026
    Lanchas ilegales huyen y dejan a buzos abandonados en altamar
    Las lanchas involucradas escaparon cerca de Dzilam de Bravo sin que fueran alcanzadas por los equipos de vigilancia. ESPECIAL
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por El Universal

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Autoridades y organizaciones civiles rescataron a dos buzos tras un operativo contra pesca furtiva

MÉRIDA, YUC.- Autoridades y organizaciones civiles rescataron a dos buzos que fueron abandonados en altamar por tripulantes de embarcaciones ilegales cerca de Dzilam de Bravo, Yucatán.

Los hechos ocurrieron cuando varias lanchas huyeron al detectar la presencia de equipos de vigilancia y del barco de Sea Shepherd Conservation Society, que se sumó al recorrido marítimo en la zona.

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Los pescadores escaparon con las embarcaciones y dejaron a los buzos en el mar, por lo que fueron auxiliados y trasladados a la Capitanía de Puerto de San Felipe, Yucatán.

Las autoridades no lograron dar alcance a las lanchas furtivas, debido a que contaban con motores de mayor potencia, de hasta 115 caballos de fuerza, lo que les permitió retirarse con rapidez.

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Los buzos relataron al personal del Comité de Vigilancia, de la Comisión Nacional de Pesca y de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán que los pescadores ilegales les indicaron nadar hacia los manglares cuando detectaran presencia de autoridades.

El hecho ocurrió un día después del arranque formal del operativo de inspección y vigilancia marítima contra la pesca furtiva en el oriente de Yucatán.

Los buzos quedaron a disposición de las autoridades municipales de San Felipe, mientras se mantiene la revisión de las acciones contra embarcaciones dedicadas a la pesca ilegal en la zona.

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