Lanzándose desde un edificio del plantel, estudiante de Medicina en la UNAM se quita la vida

“NO TIENEN UN BUEN PROTOCOLO”, DICEN ESTUDIANTES

Este caso ha resaltado, una vez más, el nombre de la institución fuera del ambiente académica, donde usuarios vuelven a llamarle la atención a las autoridades universitarias para que atiendan la salud mental de sus estudiantes.

“Lo primero que quiso hacer la facultad de medicina para quienes lo presenciamos fue querer quitarnos los celulares para revisar si lo habíamos reportado y decirnos que no había pasado nada. Solo dejaron ver que no tenían ni un buen protocolo”, comenta @sara_2807 en Twitter.

Mientras, otros estudiantes relatan que “a la Facultad de Medicina no le importan sus estudiantes”, pues “era cuestión de tiempo que algo así pasara”; según @reynarek0, la exigencia que se pide en la UNAM ha sido exagerada; “te hacen creer que en esta carrera no se vale otra cosa que no sea ser perfecto”.

