Guía para prevenir y manejar la influenza, COVID y enfermedades estacionales en el hogar

/ 30 diciembre 2025
    Las enfermedades estacionales como la influenza, el COVID-19 y los resfriados representan un reto constante para las familias mexicanas. FREEPIK

La llegada del frío aumenta la incidencia de estos padecimientos, pero con medidas adecuadas es posible protegerte

Las enfermedades estacionales como la influenza, el COVID-19 y los resfriados representan un reto constante para las familias mexicanas, contando aquellas que uno de sus miembros es parte de la población vulnerable: niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La llegada de los meses fríos aumenta la incidencia de estos padecimientos, pero con medidas adecuadas es posible proteger el bienestar de todos en el hogar.

Esta guía ofrece consejos prácticos para prevenir contagios y manejar los síntomas de manera eficaz.

¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES ESTACIONALES Y POR QUÉ AUMENTAN?

Las enfermedades estacionales son aquellas que tienden a surgir o agravarse en ciertos momentos del año, como el otoño y el invierno. Factores como las bajas temperaturas, la humedad y el mayor tiempo en espacios cerrados facilitan la propagación de virus como:

Influenza: Causa fiebre alta, dolores musculares y fatiga.

COVID-19: Puede variar de leve a severo, con fiebre, tos y dificultad para respirar.

Resfriados comunes: Generalmente más leves, pero también molestos.

ENFERMEDADES ESTACIONALES GRAVES

Cuando una enfermedad estacional de invierno no es bien atendida, con supervisión médica, el paciente corre riesgo de agravarse a otras o desencadenarse:

Faringitis: Es una inflamación en la faringe o garganta, causada regularmente por alguna gripe o resfriado, produciendo dolor intenso en la zona, fiebre, dolores de cabeza y musculares

Bronquitis: Es la inflamación en la pared de los bronquios, que son los conductos por los que circula el aire para llegar a la parte más profunda del pulmón.

Neumonía: Es una inflamación del pulmón, los síntomas de esta enfermedad pueden ser fiebre, escalofríos, tos con flemas, dolor de pecho al estornudar o toser, falta de apetito y debilidad para respirar.

SÍNTOMAS COMUNES Y DIFERENCIACIÓN

Reconocer los síntomas es crucial para actuar a tiempo:

- Influenza: Aparición súbita de fiebre, escalofríos, tos y dolores corporales.
- COVID-19: Puede incluir fiebre, tos seca, pérdida del olfato o gusto y fatiga extrema.
- Resfriado: Estornudos, congestión nasal y dolor de garganta, usualmente sin fiebre alta.

Si algún miembro de la familia presenta dificultad para respirar, labios azulados o fiebre persistente, busca atención médica de inmediato.

PREVENCIÓN: MANTÉN EL VIRUS FUERA DE CASA

Vacunación:
• Aplica las vacunas recomendadas contra la influenza y el COVID-19.
• Sigue el esquema de refuerzos según las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Higiene personal y del hogar:
• Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Limpia y desinfecta superficies de uso común como manijas, mesas y celulares.

Uso adecuado de mascarillas:
• Úselas en espacios cerrados y poco ventilados.
• Enseña a los niños cómo usarlas correctamente.

Ventilación y distancia:
• Mantén una ventilación adecuada en casa.
• Evita lugares con grandes concentraciones de personas.

MANEJO DE ENFERMEDADES EN CASA

Aislamiento y cuidado del paciente:
• Mantén a la persona enferma en una habitación separada, si es posible.
• Designa utensilios exclusivos para el paciente.

Control de síntomas:
• Administra medicamentos antipiréticos para bajar la fiebre, bajo supervisión médica.
• Hidrata constantemente al enfermo con agua, caldos y jugos naturales.

Seguimiento médico:
• Comunícate con el médico si los síntomas empeoran o persisten.
• Realiza pruebas diagnósticas si hay sospecha de COVID-19.

CREA UN PLAN FAMILIAR DE PREVENCIÓN

Como en todo, la prevención con la llegada del invierno es lo ideal para manejar estas enfermedades y evitar visitas constantes al médico, así que tenlas en cuenta, sobre todo ahora que los niños y niñas están en el hogar:

• Adoptar un enfoque proactivo puede marcar la diferencia.
• Establece rutinas de higiene para toda la familia.
• Involucra a los niños en la limpieza y desinfección de objetos personales.
• Ten un botiquín preparado con medicamentos, termómetro y mascarillas.

Las enfermedades estacionales no tienen que ser un obstáculo para disfrutar de la vida en familia. Con medidas preventivas, atención oportuna y un compromiso colectivo, es posible reducir los riesgos y mantener un hogar saludable.

Protege a quienes más quieres siguiendo estas recomendaciones y recuerda siempre consultar a un profesional de la salud cuando sea necesario.

