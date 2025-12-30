Las mejores formas para tranquilizar a tu mascota durante los fuegos artificiales de Año Nuevo

La temporada decembrina es reconocida por su convivencia familiar, regalos, el fin de un año y el inicio de otro; sin embargo, una de las costumbres más arraigadas es la quema de fuegos artificiales, las cuales van desde pequeños destellos en una varita, cohetes que iluminan el cielo hasta explosiones estruendosas. Y más allá del espectáculo que puede ser, existen seres vivos que no disfrutan del todo la experiencia de Año Nuevo, fiestas patrias y del pueblo. Hablamos de las mascotas, principalmente los perros, que las constantes explosiones y ruidos altos pueden provocar episodios de ansiedad, lesiones, extravíos hasta la muerte. TE PUEDE INTERESAR: Cuetes en Navidad y Año Nuevo disparan estrés severo en perros, gatos y fauna: expertos

¿POR QUÉ LOS PERROS TIENEN MIEDO A LA PIROTECNIA? La Organización Mundial de la Salud establece que el nivel de ruido seguro para el oído humano es de hasta 85 decibeles (dB) por periodos cortos. Cualquier sonido por encima de 140 dB (trauma acústico agudo) puede causar daño irreversible inmediato, como la perforación del tímpano, pero para los perros no es así. Mientras que un artículo de la fundación en defensa de los animales en España, Etica Animal, señala que la pirotécnica puede emitir sonidos de hasta 190 dB. Su sentido del oído es más sensible, ya que es capaz de oír frecuencias de hasta los 60 mil hertz mientras que los humanos no oyen nada después de los 20 mil hertz, es decir, nuestros mejores amigos pueden percibirlo casi tres veces más. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que los efectos del ruido no se limitan a un sobresalto momentáneo, ya que las detonaciones pueden provocar alteraciones de conducta en perros, gatos y otros animales pequeños, como hiperactividad, agresividad o intentos de huida del origen del sonido. De acuerdo con los especialistas, al tratarse de estímulos que los animales no pueden anticipar ni comprender, el organismo activa respuestas de estrés que elevan la frecuencia cardiaca, generan temblores y, en algunos casos, derivan en lesiones durante intentos de escape.

Por lo que, con fuertes ruidos desde un vidrio romperse hasta las explosiones de 'cuetes', nuestras mascotas pueden sentirse estresados, ansiosos e incluso pueden tener un impacto mortal, como un paro cardiaco. A diferencia de sonidos de la naturaleza, como las tormentas eléctricas, los fuegos artificiales suelen emitir estruendos repentinos y sin un patrón, el cual al no ser detectado a tiempo por sus sentidos provoca ansiedad a las mascotas al asociarlo con una amenaza. Según el doctor Peter M. Skip Scheifele, profesor clínico de comunicación de ciencias y trastornos en la Universidad de Cincinnati, citado por el blog especializado Patas en Casa, no sólo la escuchan más fuerte, también incluye componentes que los humanos no notan. Además del impacto sonoro, la UNAM advirtió que los residuos químicos liberados por artefactos pirotécnicos —como polvo fino y compuestos irritantes— pueden afectar vías respiratorias y ojos de las mascotas, lo que representa un riesgo adicional durante estas celebraciones. TE PUEDE INTERESAR: La Nochebuena es tóxica para gatos y perros: Conoce AQUÍ los síntomas ¿CÓMO PUEDO PROTEGER A MI MASCOTA DURANTE LA PIROTECNIA? Todavía puedes prepararte para contar con todo lo necesario y calmarlo en el momento, además de adaptar tu casa. Como prevención, ten las puertas cerradas, así como las ventanas, haz un espacio seguro dentro de casa y reproduce música relajante; también puedes prepararte con vendas, bufandas o un chaleco antiansiedad. Una vez iniciadas las exposiciones, no corras a abrazarlo ni acariciarlo, ya que sentirá tu tensión y preocupación, por lo que captará que algo no está bien en la situación, una vez en el espacio seguro, ve directamente hacia tu perro con tranquilidad. Una vez sujetado, sin que nadie peligre, envuélvelo con la bufanda o venda por su pecho, espalda y axilas, aplicando el método de Tellington Ttouch, así podrás relajarlo. Es importante que cuentes con alguna tela que tenga el tamaño y grosor adecuado para tu perro, y también sea resistente como franela o venda quirúrgica. - Coloca la tela en el pecho del perro, justo debajo de su cuello;

- Lleva la tela hacía la espalda, formando una “x”;

- Pasa la tela por el abdomen del animal, revisando que sus patas no se enreden y la venda esté bien estirada;

- Regresa la tela a la espalda del canino;

- Haz un nudo en la espalda baja, asegurándote de que sea firme, pero no limite la movilidad;

- El vendaje es indoloro y debe ser practicado varias veces para que el perro se acostumbre, además de colocarla previamente a que los sonidos estridentes comiencen.