Las noticias más importantes del 26 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Ciclón Tropical Berly a México; junto a Canales de Baja Presión, azotarán con fuertes lluvias, bajas temperaturas, granizadas e inundaciones: Prepárese... Se pronostica que el nuevo Ciclón Tropical se intensifique entre el domingo y el lunes, dirigiéndose hacia las costas de Tamaulipas y Veracruz, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Admite presidenta de la Corte incertidumbre por reforma judicial: Asegura Norma Piña que se está trabajando para defender los derechos de los trabajadores.

➔ Asegura Sheinbaum que Reforma al Poder Judicial no afectará a trabajadores: Afirmó que la reforma se enfoca principalmente en magistrados, jueces y ministros de la SCJN.

➔ Declina Samuel García acudir a comparecencia por juicio político: El jefe del ejecutivo estatal dijo en rueda de prensa que fue notificado ayer martes del juicio político en su contra

➔ Dos nuevos ciclones podrían llegar a México, alerta la Conagua: Existe la posibilidad de que se formen dos nuevos ciclones, uno sobre el mar Caribe y el otro sobre el océano Atlántico, informó la Comisión Nacional del Agua-

➔ Admite AMLO ‘fallas’ y ‘errores’ en su administración: El presidente considera que se vendrá un proceso de transición sin sobresaltos.

MUNDO

➔ ¿Qué sucede en Bolivia? Luis Arce y Evo Morales denuncian Golpe de Estado; militares ingresan al Palacio (VIDEO): A través de redes sociales comenzaron a circular videos de tanques y militares armados en la plaza frente al Gobierno en La Paz, tras una amenaza del comandante del Ejército.

➔ Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico: Fue declarado culpable el pasado mes de marzo por un jurado de Nueva York de los siguientes cargos: “conspirar para importar cocaína”, “usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos” para introducir droga a EU.

➔ ”Ilegales” y “criminales”: la politización de la migración marcará el debate presidencial: Se espera que la inmigración sea un tema central en el primer debate presidencial rumbo a las elecciones de noviembre entre Donald Trump y Joe Biden.

COAHUILA

➔ Costaría a DGETI 132 millones de pesos pifia con alumnos de enfermería de CBTis de Acuña: Preparan padres de familia denuncia que será interpuesta en julio.

➔ Coahuila, sexto estado con más conflictos laborales: Inegi: En 2023, se registraron 35,215 casos que se resolvieron antes de llegar a la etapa de demanda, mientras que otros 3,156 casos avanzaron a una instancia de conflicto laboral formal.

➔ La mitad de los adultos en Coahuila no tiene ahorros... pero son jóvenes los que más ahorran: Inegi: La encuesta consideró ahorros informales -en tandas o dinero en casa- como formales -en instituciones financieras o bancos.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Ecuador por fin gana en la Copa América y depende de sí mismo para ir a Cuartos de Final: La Tri se impuso a Jamaica y alcanzó su primer triunfo en el certamen continental.

➔ Con un largo vestido y un ‘desnudo’... Así fue el paso de Katy Perry por la Fashion Week 2024: La cantante se prepara para un próximo lanzamiento musical, en una exhibición de moda, donde lució arriesgada al mostrar el estilo ‘naked’ en su esplendor.

➔ ‘Estoy decepcionada’... ¡Alex Morgan no irá a los Juegos Olímpicos 2024 con Estados Unidos!: Emma Hayes, entrenadora del combinado de las Barras y las Estrellas, decidió no convocar a la doble medallista de 35 años para París 2024.

➔ ¿Estrategia legal? Rumoran que Sergio Andrade fingió su muerte en España: Desde el programa Chisme No Like y la Revista TV Notas aseguran que esta podría ser una estrategia del ex mánager para escapar a las denuncias que fueron lanzadas en su contra en EU.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | “No sabía qué tan fuerte era, hasta que fue mi última opción”: Mónica Esparza, sobreviviente de tortura de la Policía de Torreón

➔ Golpe de Estado en Bolivia: AMLO, Sheinbaum y comunidad internacional condenan ataque: Tanto en México como en otros países, se ha reaccionado ante el movimiento militar ocurrido en el país sudamericano.

➔ Presidente de Bolivia nombra nuevos comandantes del Ejército; militares golpistas se retiran: Militares que tiraron con un tanque las puertas de la sede de Gobierno decidieron retirarse, tras los cambios de Luis Arce.

➔ ¿Qué es un golpe de Estado? Estos son los asaltos más recientes en Bolivia, México y Chile: La ‘Decena Trágica’ fue el golpe de Estado que se sigue recordando en México, donde participaron personajes emblemáticos como Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza.

➔ Soy un mexicano en Bolivia, ¿qué puedo hacer?; SRE emite recomendaciones: La Embajada de México en Bolivia recordó números de emergencia para los connacionales.

➔ Fracasa golpe de Estado en Bolivia: el momento en que Luis Arce encaró al general golpista José Zúñiga: “Yo soy su capitán y le ordeno que repliegue a sus soldados y no voy a permitir esta insubordinación”.

➔ Detienen a comandante que lideró a militares en intento de golpe de Estado, en Bolivia: La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra el comandante general Juan José Zúñiga y los implicados en el intento de golpe de Estado.