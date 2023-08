Las noticias más importantes del 8 de agosto en México

CLIMA

➔ ¡Aguas!... Esta es la lista de estados afectados con fuertes lluvias, temperaturas de 40 grados y granizo, según la Conagua:

La onda tropical 20 y canales de baja presión generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

MÉXICO

➔ SEP reconoce errores en libros de texto; Marx Arriaga asegura que hubo más en el sexenio de Peña Nieto:

Los libros ya están disponibles en el sitio oficial de la SEP; funcionarios señalan que el porcentaje de error no llega al 1 por ciento.

➔ Sheinbaum y Xóchitl Gálvez lideran encuesta para ser las candidatas presidenciales a los comicios de 2024 en México:

Según una encuesta publicada por El Financiero, la exjefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum y la senadora Xóchitl Gálvez son las favoritas en las preferencias para convertirse en las candidatas presidenciales de Morena y Va por México.

➔ Ofrecen 500 mil pesos para dar con Yuritzi, acusada por secuestro y homicidio de su exnovio Norberto Ronquillo:

La joven sigue prófuga desde el 2019, luego que la investigación la señalara. Incluso, fue vista por última vez en el velorio de Norberto Ronquillo.

➔ Detienen a 6 empleados del bar Black Royce por la muerte de Iñigo Arenas Saiz:

El apoderado legal del centro de entretenimiento mexiquense dio a conocer que se le trató de dar ayuda al empresario antes de que muriera.

➔ Ingresos de mexicanos no crecieron; ricos perdieron 10% de ingresos entre 2018 y 2022:

Araceli Damián González, investigadora de El Colegio de México, considera que en la ENIGH no se tienen datos exactos, pues en los deciles altos, no contestan porque no reciben a los encuestadores, o en otros deciles, no se revela con total exactitud por temores fiscales o laborales.

MUNDO

➔ Gobernador de Texas niega que muertes en Río Bravo sea por boyas flotantes:

Señaló que hace casi un año informó al presidente Biden sobre la autoridad constitucional de Texas para asegurar su frontera.

➔ Papa Francisco llama a ‘estar alerta’ sobre los peligros de la inteligencia artificial:

El papa Francisco habló sobre las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial e hizo un llamado al buen uso de estas.

➔ Donald Trump arremete contra Guardia Nacional; ‘son incorrectos, como Pancho Villa’:

El político aseguró que, aunque México no puso dinero para la construcción del muro fronterizo, desplegó 28 mil soldados “gratis”.

COAHUILA

➔ Solo tres municipios emiten el 62.5 de los Gases de Efecto Invernadero de Coahuila:

Las plantas carboeléctricas de Nava son las causantes de que solo ese municipio aporte el 37.9 por ciento de todas las emisiones de Gases en la entidad, pues el sector Energía es el que aporta más del 80 por ciento a ese rubro.

➔ Libros de texto dividen opiniones en el Congreso de Coahuila; rechiflan a legisladora de Morena:

El PRI asegura que promueven el conformismo y la falta de competencia, con una formación de ciudadanos poco críticos al gobierno.

➔ Crece 30 por ciento venta de tractocamiones en Coahuila:

A la par aumenta tráfico carretero.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Van de ‘La Casa’ al ‘Hotel VIP’; apuesta Televisa por otro reality show con estrellas y muchas ¿peleas?:

Tres meses de grabación en Buenos Aires, Argentina, fue lo que vivieron 16 famosos y 2 conductores para hacer realidad la edición mexicana del reality “El Hotel VIP”.

➔ Miguel de Lara, orgulloso lagunero que busca triunfar en Olímpicos de París 2024:

Pese a los obstáculos y trabas, el mexicano originario de Torreón, Coahuila, llega determinado a buscar convertirse en medallista olímpico y aumentar su palmarés.

➔ ¿Eres Team Infierno? La pastelería de Poncho Denigris premiará a quienes voten por él en La Casa de los Famosos México:

¿Tienes antojo de un pastel? Entonces tienes que votar por Poncho DeNigris este viernes, su restaurante La Postreria 77 estará regalando una rebanada grande a quienes lo apoyen.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Mineral El Hondo, una cuenta pendiente

➔ Dan el último adiós a la leyenda sarapera, Marcelo Juárez Moreno... ¡Hasta siempre!

➔ ¿Contexto? Telescopio James Webb capta un signo de interrogación en el espacio