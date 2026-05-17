LFT: empresas deben respetar el descanso para comer y pagar en estos casos

En México, miles de trabajadores pasan gran parte de su día dentro de oficinas, comercios, fábricas, hospitales y otros centros laborales. Entre jornadas largas y cargas de trabajo constantes, una de las dudas más frecuentes es si las empresas pueden negar el tiempo para comer o limitar el descanso durante el horario laboral. La respuesta es clara: no pueden hacerlo. La Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce el descanso para alimentos como un derecho mínimo obligatorio para todos los trabajadores formales del país.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la hora de comida? El artículo 63 de la LFT establece que, cuando la jornada laboral es continua, el trabajador debe recibir un descanso mínimo de 30 minutos. Ese tiempo puede utilizarse para comer, descansar o recuperarse física y mentalmente. La disposición aplica sin importar: - El tipo de empresa - El puesto del trabajador - El salario - El sector o industria En términos prácticos, ninguna empresa puede eliminar completamente ese espacio de descanso durante la jornada. ¿La hora de comida debe pagarse? Uno de los puntos que más genera dudas tiene que ver con el pago de ese tiempo. La ley hace una diferencia importante dependiendo de las condiciones del descanso. Cuando sí debe pagarse El artículo 64 de la LFT señala que si el trabajador debe permanecer dentro de la empresa o mantenerse disponible para realizar actividades, entonces ese tiempo debe considerarse parte de la jornada laboral y pagarse. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el empleado: - Debe responder llamadas - Permanecer en su área de trabajo - Atender clientes - Estar listo para recibir instrucciones En estos casos, legalmente no existe un descanso pleno.

Cuando no necesariamente se paga Si el trabajador puede salir libremente del centro laboral y disponer completamente de ese tiempo, la empresa puede no contabilizarlo como parte de la jornada. Las empresas no pueden cambiar esta regla Aunque algunas compañías manejan reglamentos internos o contratos específicos, la Ley Federal del Trabajo está por encima de cualquier política empresarial. Eso significa que: - Un contrato no puede reducir el descanso mínimo legal - Un reglamento interno no puede eliminar la hora de comida - Las políticas internas no pueden ir contra la ley Si una empresa incumple estas disposiciones, podría enfrentar sanciones laborales. Consecuencias de negar el tiempo para comer Especialistas y autoridades laborales han advertido que impedir pausas de alimentación puede afectar directamente la salud y seguridad de los trabajadores. Entre las principales consecuencias destacan: - Fatiga física y mental - Menor concentración - Mayor riesgo de accidentes - Estrés laboral - Problemas relacionados con alimentación y agotamiento Además, las autoridades pueden realizar inspecciones y aplicar multas en caso de detectar irregularidades relacionadas con jornadas y descansos. ¿Qué puede hacer un trabajador si no respetan este derecho? Cuando un empleado considera que no se está respetando su tiempo de comida, puede tomar algunas medidas básicas para protegerse. Revisar el contrato y documentar irregularidades Es recomendable verificar si el horario de comida aparece especificado y guardar evidencia en caso de incumplimientos, como mensajes, correos o registros de horario. Buscar apoyo en Profedet La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece asesoría gratuita para trabajadores y puede intervenir en conflictos laborales relacionados con jornadas y descansos.

Un derecho ligado a la salud laboral La hora de comida no es un beneficio opcional ni una cortesía de las empresas. La legislación mexicana la reconoce como una medida básica de protección para la salud, el rendimiento y la seguridad de los trabajadores. Respetar este derecho no solo ayuda a evitar problemas legales, también mejora el ambiente laboral y contribuye a mantener mejores niveles de productividad dentro de los centros de trabajo.

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