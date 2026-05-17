LFT: empresas deben respetar el descanso para comer y pagar en estos casos

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    LFT: empresas deben respetar el descanso para comer y pagar en estos casos
    La Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajadores en México tienen derecho a un descanso mínimo de 30 minutos para comer durante jornadas continuas. FOTO: ARCHIVO

Si el empleado no puede salir de la oficina o debe permanecer disponible, ese tiempo debe pagarse como parte de la jornada laboral.

En México, miles de trabajadores pasan gran parte de su día dentro de oficinas, comercios, fábricas, hospitales y otros centros laborales. Entre jornadas largas y cargas de trabajo constantes, una de las dudas más frecuentes es si las empresas pueden negar el tiempo para comer o limitar el descanso durante el horario laboral.

La respuesta es clara: no pueden hacerlo. La Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce el descanso para alimentos como un derecho mínimo obligatorio para todos los trabajadores formales del país.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sin-2-dias-de-descanso-asi-quedo-la-reduccion-escalonada-de-la-jornada-laboral-a-40-horas-en-mexico-HA20209248

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la hora de comida?

El artículo 63 de la LFT establece que, cuando la jornada laboral es continua, el trabajador debe recibir un descanso mínimo de 30 minutos. Ese tiempo puede utilizarse para comer, descansar o recuperarse física y mentalmente.

La disposición aplica sin importar:

- El tipo de empresa

- El puesto del trabajador

- El salario

- El sector o industria

En términos prácticos, ninguna empresa puede eliminar completamente ese espacio de descanso durante la jornada.

¿La hora de comida debe pagarse?

Uno de los puntos que más genera dudas tiene que ver con el pago de ese tiempo. La ley hace una diferencia importante dependiendo de las condiciones del descanso.

Cuando sí debe pagarse

El artículo 64 de la LFT señala que si el trabajador debe permanecer dentro de la empresa o mantenerse disponible para realizar actividades, entonces ese tiempo debe considerarse parte de la jornada laboral y pagarse.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando el empleado:

- Debe responder llamadas

- Permanecer en su área de trabajo

- Atender clientes

- Estar listo para recibir instrucciones

En estos casos, legalmente no existe un descanso pleno.

$!En México, miles de trabajadores pasan gran parte de su día dentro de sus centros laborales.
En México, miles de trabajadores pasan gran parte de su día dentro de sus centros laborales. FOTO: ARCHIVO

Cuando no necesariamente se paga

Si el trabajador puede salir libremente del centro laboral y disponer completamente de ese tiempo, la empresa puede no contabilizarlo como parte de la jornada.

Las empresas no pueden cambiar esta regla

Aunque algunas compañías manejan reglamentos internos o contratos específicos, la Ley Federal del Trabajo está por encima de cualquier política empresarial.

Eso significa que:

- Un contrato no puede reducir el descanso mínimo legal

- Un reglamento interno no puede eliminar la hora de comida

- Las políticas internas no pueden ir contra la ley

Si una empresa incumple estas disposiciones, podría enfrentar sanciones laborales.

Consecuencias de negar el tiempo para comer

Especialistas y autoridades laborales han advertido que impedir pausas de alimentación puede afectar directamente la salud y seguridad de los trabajadores.

Entre las principales consecuencias destacan:

- Fatiga física y mental

- Menor concentración

- Mayor riesgo de accidentes

- Estrés laboral

- Problemas relacionados con alimentación y agotamiento

Además, las autoridades pueden realizar inspecciones y aplicar multas en caso de detectar irregularidades relacionadas con jornadas y descansos.

¿Qué puede hacer un trabajador si no respetan este derecho?

Cuando un empleado considera que no se está respetando su tiempo de comida, puede tomar algunas medidas básicas para protegerse.

Revisar el contrato y documentar irregularidades

Es recomendable verificar si el horario de comida aparece especificado y guardar evidencia en caso de incumplimientos, como mensajes, correos o registros de horario.

Buscar apoyo en Profedet

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece asesoría gratuita para trabajadores y puede intervenir en conflictos laborales relacionados con jornadas y descansos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sindicatos-van-ahora-por-eliminar-impuestos-al-aguinaldo-ptu-y-horas-extra-tras-reforma-laboral-de-40-horas-KE20532998

Un derecho ligado a la salud laboral

La hora de comida no es un beneficio opcional ni una cortesía de las empresas. La legislación mexicana la reconoce como una medida básica de protección para la salud, el rendimiento y la seguridad de los trabajadores.

Respetar este derecho no solo ayuda a evitar problemas legales, también mejora el ambiente laboral y contribuye a mantener mejores niveles de productividad dentro de los centros de trabajo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ley Federal Del Trabajo
Empleos
jornada laboral

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Cosplayers locales destacaron por el nivel de detalle de sus caracterizaciones, elaboradas durante semanas o incluso meses.

El refugio geek de Saltillo: un día en el Otaku Fest 2026

El Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 llevará actividades culturales y artísticas a plazas, teatros, museos, parques y ejidos de distintos sectores del municipio.

Saltillo alista más de 400 actividades culturales y recreativas durante el FINA 2026 y el FutFest
Sheinbaum reitera discurso de soberanía en inauguración de hospital

Sheinbaum enfatiza postura de soberanía nacional durante inauguración de hospital en Mérida
La decisión supone un revés para Trump, que considera el Salón de Baile uno de sus proyectos estrella y parte de su legado presidencial.

Senado de EU bloquea 400 millones de dólares destinados al Salón de Baile de Trump
Alex Saab, a pesar de ser colaborador de Maduro, Delcy Rodríguez lo destituyó de su cargo

Acusaciones en contra de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro
Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, es deportado a Estados Unidos

¿Quién es Alex Saab? Deportan a presunto testaferro de Nicolás Maduro

Dinos de Saltillo perdió 25-14 ante Caudillos de Chihuahua en un duelo marcado por castigos y cambios de posesión.

LFA 2026: Dinos deja escapar ventaja y Caudillos remonta en Saltillo
La polémica se hizo presente en el tiempo agregado con una mano reclamada por los jugadores rojiblancos.

Cruz Azul elimina a Chivas y avanza a la Final del Clausura 2026