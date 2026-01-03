Líder supremo de Irán ordena mano dura contra protestas tras advertencia de Trump

TEHRÁN, IRÁN.- El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, exigió este sábado que las autoridades apliquen mano dura contra lo que calificó como “disturbios”, en medio de una ola de protestas que se extienden por varias ciudades del país y que han sido impulsadas, en parte, por el aumento del costo de la vida y la crisis económica.

En un pronunciamiento difundido desde Teherán, Jamenei llamó a las fuerzas de seguridad a “poner en su sitio” a los manifestantes que, según dijo, actúan como “alborotadores” y que, a su juicio, estarían vinculados con Estados Unidos e Israel, en una referencia a las acusaciones oficiales de injerencia extranjera en el levantamiento social.

La orden del líder religioso iraní ocurre tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió en días recientes que Estados Unidos podría interceder si las autoridades iraníes reprimen violentamente a los manifestantes —afirmación que aumentó la tensión entre Teherán y Washington.

Las protestas, que comenzaron hace varios días como expresiones de descontento por la situación económica, han continuado pese a la advertencia y a la respuesta oficial. Organizaciones civiles han reportado enfrentamientos con fuerzas de seguridad y, según diversas fuentes internacionales, al menos varios manifestantes han muerto y decenas han sido detenidos durante las manifestaciones en distintos puntos del país.

Jamenei ha marcado la línea del gobierno diferenciando entre las quejas de sectores como comerciantes, cuya frustración económica reconoció, y los grupos que calificó de “mercenarios” o agentes de influencias externas, según el reporte difundido.

La exhortación a reprimir con dureza los disturbios se suma a un clima regional y global ya tenso, con Estados Unidos alertando sobre posibles consecuencias de una represión violenta y funcionarios iraníes respondiendo con amonestaciones sobre injerencia extranjera en asuntos internos.

El episodio se inscribe en un contexto de protestas persistentes en Irán y de crecientes fricciones con potencias occidentales, con un debate central sobre el equilibrio entre estabilidad interna, derechos civiles y presiones externas. Con información de Agencias