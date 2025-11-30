Productores de Guanajuato logran promesa de pago tras años de deuda

LEÓN, GTO.- El Gobierno federal acordó liquidar en un plazo de 10 días la compensación pendiente con productores de trigo en Guanajuato, una deuda que asciende entre 250 y 300 millones de pesos, correspondientes a apoyos no cubiertos durante los últimos tres años.

El compromiso fue dado a conocer por Mauricio Pérez Cabrera, presidente del Movimiento Agropecuario de Guanajuato, tras una reunión entre autoridades estatales, federales y alrededor de diez representantes del sector agrícola.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch celebra nueva etapa en la FGR tras llegada de Ernestina Godoy y salida de Gertz

Según el dirigente, en la reunión participó el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, así como la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el secretario de Gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona.

Pérez Cabrera explicó que aunque promesas similares se hicieron en el pasado, nunca se concretaron. Ahora, dijo, se espera que los recursos sean depositados tan pronto como se concluya el “trámite administrativo correspondiente”.

TE PUEDE INTERESAR: PRI busca frenar la ‘doble jugada’ de senadores con licencia en foros y misiones internacionales

El apoyo corresponde a compensaciones pendientes que se debían a los productores de trigo, según detalló el dirigente, y su pago ha sido una demanda constante del sector.

El mismo día del anuncio, los productores informaron que acudirán al Congreso de la Unión para abordar temas relacionados con el agua, como parte de sus exigencias al gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Alito vigila elección en Honduras: despliegan 60 observadores para cuidar el voto presidencial

Aunque por el momento no se ha informado sobre la posibilidad de nuevas movilizaciones, los agricultores advirtieron que si los compromisos no se cumplen en los tiempos establecidos, existe el riesgo de que se retomen medidas de protesta.

El anuncio representa un alivio momentáneo para productores que han denunciado una crisis creciente: según reportes recientes, la falta de apoyos —junto con la alza de insumos agrícolas— ha puesto en jaque a una parte del sector, con riesgo de que muchos abandonen sus tierras. Con información de Milenio