Llegan al Senado 21 nombramientos para el TFJA; revisarán perfiles ‘con responsabilidad’

CDMX.- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Cámara Alta recibió 21 nombramientos de magistrados destinados a ocupar vacantes en las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La legisladora detalló que los expedientes fueron entregados este viernes para iniciar el proceso de análisis correspondiente.

A través de sus redes sociales, Castillo Juárez señaló que el Senado realizará una revisión “puntual y responsable” de cada uno de los perfiles. Subrayó que la prioridad será garantizar que las decisiones se tomen con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los procedimientos establecidos.

La senadora destacó que estos nombramientos buscan fortalecer la estructura del Poder Judicial en materia administrativa, al cubrir vacantes que requieren atención urgente para el adecuado funcionamiento de las salas regionales del TFJA.

Castillo Juárez afirmó que el proceso contribuye al fortalecimiento de la independencia judicial y se lleva a cabo con criterios de transparencia y compromiso hacia la ciudadanía. “Este proceso fortalece la independencia judicial, con transparencia y compromiso con el pueblo”, expresó.

De acuerdo con información del Senado, la documentación recibida será turnada a las comisiones encargadas de evaluar los perfiles, quienes deberán emitir un dictamen para su eventual votación en el Pleno.

Las designaciones para el TFJA forman parte de los procedimientos constitucionales que permiten renovar y completar la integración de este órgano jurisdiccional, responsable de resolver controversias entre particulares y la administración pública federal.

La Cámara Alta prevé que el análisis avance en los próximos días, con el fin de garantizar que las salas regionales del tribunal cuenten con magistrados suficientes para atender la carga de trabajo y evitar rezagos en los procedimientos administrativos. Con información de El Universal