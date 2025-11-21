Sindicatos toman calles de Xalapa; acusan a Morena de querer controlar el registro sindical

Noticias
/ 21 noviembre 2025
    Sindicatos toman calles de Xalapa; acusan a Morena de querer controlar el registro sindical
    Se manifestaron este viernes en rechazo a una iniciativa presentada por diputados de Morena que busca modificar la Ley Estatal del Servicio Civil. /FOTO: ESPECIAL

Trabajadores marcharon para exigir la suspensión de una reforma que, aseguran, vulnera la libertad de asociación y reinstala un sistema sindical subordinado al poder político

XALAPA, VER.- Integrantes de al menos 20 organizaciones sindicales estatales de Veracruz se manifestaron este viernes en rechazo a una iniciativa presentada por diputados de Morena que busca modificar la Ley Estatal del Servicio Civil. Según acusaron, la propuesta pretende eliminar la pluralidad sindical y permitir que el gobierno estatal controle de forma total el registro de sindicatos.

Los inconformes marcharon por calles de Xalapa y posteriormente se concentraron en el Congreso del Estado, donde se analiza la reforma. De aprobarse, señalaron, cada dependencia tendría únicamente un sindicato reconocido oficialmente, lo que, a su juicio, violaría la libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes.

La iniciativa fue presentada por el legislador morenista Juan Tress Zilli. Especialistas en derecho laboral la han calificado como un intento por reinstalar un modelo corporativo de control sindical que fue declarado inconstitucional en México hace décadas. Consideran que la propuesta contradice avances logrados en materia de libertad y democracia sindical.

Entre sus demandas, los sindicatos exigieron la suspensión inmediata del proceso legislativo, la instalación urgente de una mesa de trabajo con todas las organizaciones para discutir las inconformidades y una reforma real a la ley que atienda las necesidades de la base trabajadora. También pidieron una respuesta formal y por escrito por parte del Congreso local.

Durante la manifestación, los trabajadores portaron pancartas con consignas como “Respeto al derecho sindical y de negociación colectiva” y “Respeto a los derechos laborales y tratados internacionales”, con las que subrayaron los riesgos que, aseguran, representa la iniciativa.

Los sindicalistas denunciaron además que la reforma plantea trasladar las funciones del Tribunal de Conciliación -hoy adscrito al Poder Judicial- al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo. En su opinión, este cambio busca someter a las organizaciones sindicales mediante un mayor control gubernamental.

Otro punto polémico es el artículo de exclusión incluido en la propuesta, el cual permitiría que un trabajador pierda sus derechos si es expulsado de su sindicato o decide abandonarlo. Esto implicaría, advirtieron, que quienes no formen parte del sindicato mayoritario podrían quedar sin acceso a prestaciones y condiciones generales de trabajo.

Especialistas consultados señalaron que el proyecto contraviene tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y viola principios constitucionales, al pretender reinstalar un sindicalismo subordinado al poder político. Advirtieron que, de aprobarse la reforma, Veracruz retrocedería en materia de derechos laborales y libertad sindical. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

