Sindicatos toman calles de Xalapa; acusan a Morena de querer controlar el registro sindical

XALAPA, VER.- Integrantes de al menos 20 organizaciones sindicales estatales de Veracruz se manifestaron este viernes en rechazo a una iniciativa presentada por diputados de Morena que busca modificar la Ley Estatal del Servicio Civil. Según acusaron, la propuesta pretende eliminar la pluralidad sindical y permitir que el gobierno estatal controle de forma total el registro de sindicatos.

Los inconformes marcharon por calles de Xalapa y posteriormente se concentraron en el Congreso del Estado, donde se analiza la reforma. De aprobarse, señalaron, cada dependencia tendría únicamente un sindicato reconocido oficialmente, lo que, a su juicio, violaría la libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes.

TE PUEDE INTERESAR: Rosa Icela refuerza Plan Michoacán y anuncia visitas casa por casa

La iniciativa fue presentada por el legislador morenista Juan Tress Zilli. Especialistas en derecho laboral la han calificado como un intento por reinstalar un modelo corporativo de control sindical que fue declarado inconstitucional en México hace décadas. Consideran que la propuesta contradice avances logrados en materia de libertad y democracia sindical.

Entre sus demandas, los sindicatos exigieron la suspensión inmediata del proceso legislativo, la instalación urgente de una mesa de trabajo con todas las organizaciones para discutir las inconformidades y una reforma real a la ley que atienda las necesidades de la base trabajadora. También pidieron una respuesta formal y por escrito por parte del Congreso local.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum arremete contra Salinas Pliego: ‘Su estrategia de odio será contraproducente’

Durante la manifestación, los trabajadores portaron pancartas con consignas como “Respeto al derecho sindical y de negociación colectiva” y “Respeto a los derechos laborales y tratados internacionales”, con las que subrayaron los riesgos que, aseguran, representa la iniciativa.

Los sindicalistas denunciaron además que la reforma plantea trasladar las funciones del Tribunal de Conciliación -hoy adscrito al Poder Judicial- al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo. En su opinión, este cambio busca someter a las organizaciones sindicales mediante un mayor control gubernamental.

TE PUEDE INTERESAR: Tras masacre en Loreto, llegan células de inteligencia y más fuerzas federales a BCS

Otro punto polémico es el artículo de exclusión incluido en la propuesta, el cual permitiría que un trabajador pierda sus derechos si es expulsado de su sindicato o decide abandonarlo. Esto implicaría, advirtieron, que quienes no formen parte del sindicato mayoritario podrían quedar sin acceso a prestaciones y condiciones generales de trabajo.

Especialistas consultados señalaron que el proyecto contraviene tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y viola principios constitucionales, al pretender reinstalar un sindicalismo subordinado al poder político. Advirtieron que, de aprobarse la reforma, Veracruz retrocedería en materia de derechos laborales y libertad sindical. Con información de El Universal