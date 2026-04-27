INE da luz verde a reducción de sueldos superiores al de la Presidenta hasta el 2027

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde para reducir hasta 2027 los salarios de funcionarios que ganan más que la Presidenta Claudia Sheinbaum, como lo ordena la reforma electoral. El argumento es que el organismo electoral no puede ir en contra de lo que ya aprobó, y el tabulador del 2026 ya fue avalado. Aunque solamente 45 funcionarios -excluyendo a los tres consejeros que terminaron su encargo hace unos días- actualmente ganan más que la Mandataria, la medida podría impactar a 277 subdirectores y homólogos, pues se hará un reajuste a la baja por la disminución de salarios a altos mandos.

De acuerdo con un análisis de la Dirección de Administración, la medida llevaría a un ahorro de alrededor de 90 millones de pesos anuales. La Junta General Ejecutiva, órgano integrado por directores ejecutivos y encabezado por la presidenta Guadalupe Taddei, ordenó a la Secretaría Ejecutiva analizar, revisar y adecuar las disposiciones normativas, administrativas y presupuestales del Instituto para cumplir con la reforma electoral. ”Una autoridad administrativa está jurídicamente impedida para revocar o modificar unilateralmente sus propias determinaciones -como lo es la aprobación del Manual de remuneraciones vigente- cuando estas han generado situaciones jurídicas concretas durante el ejercicio fiscal en curso, por lo que cualquier ajuste deberá ser producto del análisis ordenado y con miras a los subsecuentes ejercicios”, se argumenta en el acuerdo aprobado. Nuevo manual estará listo en 30 días El nuevo Manual deberá estar listo en 30 días, a fin de que sirva a la Comisión de Presupuesto del INE para preparar el ejercicio fiscal para 2027. Durante la sesión de la Junta, Taddei argumentó que la reforma electoral marca nuevas directrices, que deben cumplirse. Sin embargo, justificó, el mensaje a la ciudadanía es “inequívoco”: el INE cumple con el mandato constitucional, y no impacta en su autonomía.

”La autonomía no significa apartarse de la Constitución, por el contrario, significa cumplirla desde el ámbito propio de competencias, con independencia técnica, con responsabilidad administrativa y con apego a los principios que rigen la función electoral”. Se revisarán los tabuladores de sueldos para el personal El documento que solicitaron contempla una revisión de los tabuladores de sueldos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, así como manuales de remuneraciones y de normas administrativas en materia de recursos humanos. ”Administrar una institución de la magnitud y complejidad de nuestro Instituto exige que todo paso se dé con absoluta responsabilidad, garantizando en todo momento la viabilidad operativa y la certeza jurídica de nuestras funciones. ”Al aprobarlo daremos el primer paso en cumplimiento irrestricto al texto constitucional, asegurando que el INE siga siendo la institución sólida, profesional y confiable que las y los mexicanos necesitamos. La prioridad de este Instituto siempre será llevar a cabo la organización de elecciones libres, auténticas y pacíficas, cumpliendo y respetando siempre la Constitución”, establece.

De acuerdo con el análisis de la Dirección de Administración, se advierte que podría haber demandas por la reducción salarial y porque el trabajo que realiza el personal es especializado, y la legislación establece algunas excepciones. Habrá compensación extraordinaria También se afirma que deberá haber una compensación extraordinaria al ocupar puestos de menor nivel salarial al que venían desempeñando. ”Tendrán derecho a recibir una compensación extraordinaria por única vez por cada año de servicio o la parte proporcional correspondiente por el tiempo efectivo de servicios exclusivamente para cubrir la diferencia salarial resultante entre la plaza ocupada y la que vaya a desempeñar. ”El cálculo se realiza en razón de 3 meses y 20 días por año laborado exclusivamente por la diferencia salarial”, apunta el análisis, que fue preparado antes de que se aprobara la reforma electoral, para conocer su impacto.

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