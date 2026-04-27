Campesinos de Guerrero cierran acceso a Palacio Nacional; exigen audiencia con Sheinbaum

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México
/ 27 abril 2026
    Campesinos de Guerrero cierran acceso a Palacio Nacional; exigen audiencia con Sheinbaum
    La protesta inició cuando la Mandataria federal ofrecía su conferencia de prensa matutina, pero, hacia el mediodía, ya superaba las cinco horas con la puerta mantenida cerrada por los manifestantes. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Moisés Pablo Nava

La presencia de los manifestantes provocó el despliegue de decenas de elementos de la Policía de la Ciudad de México, equipados con escudos y cascos

CIUDAD DE MÉXICO.-Campesinos amuzgos de Jicayán de Tovar, Guerrero, cerraron el acceso a Palacio Nacional por la Calle de Moneda para exigir una audiencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum y garantías de seguridad para ejecutar una sentencia agraria a su favor.

La protesta inició cuando la Mandataria federal ofrecía su conferencia de prensa matutina, pero, hacia el mediodía, ya superaba las cinco horas con la puerta mantenida cerrada por los manifestantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/registra-nuevo-leon-tres-bloqueos-tras-detencion-en-tamaulipas-de-objetivo-prioritario-BJ20293323

Los inconformes denunciaron que no han podido tomar posesión de 49 hectáreas en disputa con la comunidad de El Jicaral, Oaxaca, pese a contar con un fallo del Tribunal Unitario Agrario, emitido desde 2012.

$!Los inconformes denunciaron que no han podido tomar posesión de 49 hectáreas en disputa con la comunidad de El Jicaral, Oaxaca. FOTO: Cuartoscuro
Los inconformes denunciaron que no han podido tomar posesión de 49 hectáreas en disputa con la comunidad de El Jicaral, Oaxaca. FOTO: Cuartoscuro Rogelio Morales Ponce

La presencia de los manifestantes provocó el despliegue de decenas de elementos de la Policía de la Ciudad de México, equipados con escudos y cascos, sin que hasta el momento se haya presentado un operativo para retirarlos del lugar.

Como consecuencia del bloqueo, el personal del recinto ha tenido que entrar y salir por una puerta ubicada en la Calle de Correo Mayor, donde se localizan oficinas de Participación Ciudadana.

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