Campesinos de Guerrero cierran acceso a Palacio Nacional; exigen audiencia con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.-Campesinos amuzgos de Jicayán de Tovar, Guerrero, cerraron el acceso a Palacio Nacional por la Calle de Moneda para exigir una audiencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum y garantías de seguridad para ejecutar una sentencia agraria a su favor.

La protesta inició cuando la Mandataria federal ofrecía su conferencia de prensa matutina, pero, hacia el mediodía, ya superaba las cinco horas con la puerta mantenida cerrada por los manifestantes.