Localizan dos cabezas humanas en el acceso al municipio de Chihuahua

Noticias
/ 19 diciembre 2025
    Localizan dos cabezas humanas en el acceso al municipio de Chihuahua
    Ambas cabezas estaban acompañadas de un mensaje con contenido amenazante, cuyo texto no fue revelado por las autoridades. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El hallazgo activó un operativo de seguridad y peritaje en uno de los principales accesos a la capital, en un contexto de hechos violentos registrados durante la semana

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Durante la mañana de este viernes fueron localizadas dos cabezas humanas en la entrada del municipio de Chihuahua, en una zona conocida como la Puerta de Chihuahua, informaron autoridades estatales.

El hallazgo fue realizado por elementos de la Policía Estatal, quienes confirmaron que los restos corresponden a dos personas del sexo masculino, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas cabezas estaban acompañadas de un mensaje con contenido amenazante, cuyo texto no fue revelado por las autoridades por tratarse de una investigación en curso.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes procedieron a acordonar la zona para el levantamiento de indicios y el inicio de las diligencias correspondientes.

Las autoridades señalaron que se llevan a cabo trabajos periciales y de inteligencia para esclarecer los hechos, así como para determinar la posible relación del caso con otros eventos violentos recientes.

Hasta el cierre de esta información, las víctimas no habían sido identificadas oficialmente, y las investigaciones continúan para establecer las circunstancias y responsables del crimen.

Según datos preliminares, con este hecho suman al menos ocho eventos violentos registrados en el municipio de Chihuahua en lo que va del viernes. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

