Loret de Mola: Sheinbaum cumple hoy un año como ‘piñata’ de Donald Trump

Expone cómo la mandataria mexicana ha sido sometida a un constante desgaste por parte de Washington como consecuencia de las presiones y demandas del gobierno estadounidense, al grado de que la soberanía, que tanto invoca Sheinbaum, no se ejerce, siendo sólo “soberanía de saliva”.

Para el analista este periodo se puede resumir en una idea, por duro que sea decirlo: “hoy se cumple un año de que la Presidenta de México es piñata del presidente de Estados Unidos”.

Loret de Mola aborda hoy en su columna “ Historias de Reportero ” la relación entre Estados Unidos y México durante este año con Trump y Sheinbaum al frente de ambos gobiernos, respectivamente.

TRUMP HA LOGRADO LO QUE NADIE: DESARMAR A LA 4T, AFIRMA LORET

En su análisis, Carlos Loret de Mola considera que Trump “ha conseguido lo que nadie”: desarmar a la 4T. Primero, distanciando a Sheinbaum de la estrategia de seguridad de López Obrador, de “abrazos, no balazo” y, segundo, quitándole su principal herramienta de gobierno: la narrativa.

La política de “abrazos, no balazos”, considera el periodista, era el “emblema moral del obradorato. Su justificación histórica frente a ‘la guerra de Calderón’”. Pero al ser revertida por Sheinbaum, significó reconocer que “era insostenible” y que no funcionó.

Arrebatarle la narrativa, señala el analista, ha sido el segundo gran golpe a la llamada cuarta transformación, porque los ha colocado en una dinámica reactiva.

“Cuando a Trump le da su regalada gana (un post, una declaración, un párrafo de un documento), les roba la narrativa y los tiene a la defensiva, reaccionando asustados, descolocados”, refiere.

TIENE TRUMP A LA PRESIDENTA EN JAQUE

El autor de “Historias de Reportero” considera que Trump mantiene en jaque a Sheinbaum, a quien le ha aplicado en diversas ocasiones la misma dosis: “alternando elogios personales con descalificaciones políticas”.

“Le llama mujer maravillosa y elegante, y a los pocos minutos le dice que no manda ella, que mandan los narcos y que ella está asustada”, detalla.

El columnista señala que la Casa Blanca también “gambetea a su gusto con Palacio Nacional”: anuncia aranceles, los retira y los vuelve a imponer; amenaza con dinamitar el T-MEC y luego acepta renegociar; insinúa operaciones militares en México, provoca pánico y después concede una llamada telefónica de apenas 15 minutos, mientras el gobierno mexicano presume “que todo salió de maravilla”.

Y en medio de esas presiones advierte que la soberanía ha desaparecido, pues el gobierno de Sheinbaum ha concedido en los hechos cuando le han pedido: “cierra la frontera, acepta deportados de otras nacionalidades, impone megaaranceles a China, manda 55 capos del narcotráfico, cambia su estrategia de seguridad”.

Y hasta ahora, destaca Loret, sólo se ha resistido en dos exigencias: la entrega de “narcopolíticos de Morena y que permitan que elementos americanos operen contra el narco en suelo mexicano”. Pero, advierte: “Veremos por cuánto tiempo más”.

Las presiones de Washington hacia México han ido en aumento en los últimos días. La mandataria mexicana ha reconocido públicamente que Trump le ha propuesto que marinos estadounidenses ayuden en el combate al narcotráfico en suelo mexicano. Oferta que ella ha rechazado en diversas ocasiones.