Los escándalos de Carlos Loret de Mola... desde Laura G hasta ser ‘Lord Montajes’

“Me pasó algo similar, me enamoré de la persona equivocada y el precio no es alto, es altísimo, es muy complicado, porque cuando estás ahí no ves y estás cegada por admiración o autoestima, por algunos problemas que tendrás a lo mejor en familia ” , reconoció

“Un día me acuerdo que yo nada más agarré el celular y me empezó a pegar de gritos. Yo venía manejando. Empezó a regañarme, ni siquiera te sé decir por qué. Eran unos gritos y unas groserías... Llegué y le dije: Te voy a pedir un favor: a mí no me hables así. No me gusta que me hablen así. Nunca se disculpó y siguió hablando de una manera terrible”.