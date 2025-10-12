‘Los que se andan calentando se pueden desvielar’: advierte Salgado Macedonio a los aspirantes

/ 12 octubre 2025
    ‘Los que se andan calentando se pueden desvielar’: advierte Salgado Macedonio a los aspirantes
    El senador Félix Salgado Macedonio pidió a los militantes de Morena en Guerrero evitar adelantar procesos políticos y concentrarse en trabajar por el partido. /FOTO:ESPECIAL

El legislador recordó que la candidatura al gobierno estatal se definirá hasta finales de 2026, mediante una encuesta interna

CHILPANCINGO, GRO.- El senador de Morena Félix Salgado Macedonio hizo un llamado a los aspirantes a la gubernatura de Guerrero a mantener la calma y no anticipar tiempos electorales. En una transmisión en vivo, el legislador aseguró que la dirigencia nacional definirá al candidato o candidata hasta finales de 2026, a través de una encuesta interna.

“Vamos muy bien, pero hay que serenarse. Los que se andan calentando se pueden desvielar, porque andan muy adelantaditos”, declaró el también padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El senador exhortó a los militantes de su partido a no despilfarrar recursos en la promoción de sus aspiraciones políticas. “Por más que anden tirando el dinero o pagando propaganda, eso no es de Morena, eso es del PRI o del PAN”, subrayó.

Salgado Macedonio señaló que algunos actores políticos buscan posicionarse mediante campañas personales, pero insistió en que “el pueblo es el que manda”. Citó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, recordando que será la ciudadanía quien decida “con su sentimiento y su voto” quién debe encabezar el próximo gobierno guerrerense.

“En Morena ya lo dijeron: en el último trimestre de 2026 se va a hacer la encuesta. Por más que anden con propaganda o equipos pagados para visitar casa por casa, eso no es correcto”, enfatizó. El legislador pidió a los militantes enfocarse en fortalecer la unidad del movimiento y en servir al pueblo.

Durante su mensaje, el también llamado “Toro sin cerca” se mostró confiado en el rumbo político de su estado. “Vamos muy bien, todo tiene su momento. Hay que serenarse y trabajar con calma, sin adelantar los tiempos”, reiteró.

Salgado aprovechó para recordar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un acto en el Zócalo capitalino: “La política florece cuando el pueblo es el protagonista”. Según el senador, esa frase resume el espíritu de Morena y la razón por la que deben prevalecer la disciplina y el compromiso con la transformación nacional.

“Yo hago un llamado para que todos tranquilos, a trabajar, a trabajar sí, pero por Morena, por Guerrero y por México”, expresó, dirigiéndose a los simpatizantes del movimiento en el estado.

El senador insistió en que las ambiciones personales no deben anteponerse al proyecto político del partido. “Acuérdense, hay tiempos para todo. El que nada debe, nada teme, y el que respeta los tiempos, gana el respeto del pueblo”, concluyó.

Salgado Macedonio cerró su transmisión destacando que la política “es muy bonita cuando se hace con principios”, y aseguró que Morena seguirá siendo un referente nacional si mantiene su unidad interna y su lealtad al pueblo. Con información de El Universal

