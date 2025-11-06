‘Manzo era un estorbo’ para los intereses políticos-criminales en Michoacán: Riva Palacio
El periodista advierte que el asesinato del alcalde de Uruapan responde a una lucha por el control territorial entre grupos criminales, pero también políticos que buscan restablecer formalmente las autodefensas, pero no para pacificar al estado
CDMX.- Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quedó atrapado en medio de las disputas entre organizaciones criminales e intereses políticos por el control territorial en Michoacán, interesados en restablecer formalmente a los grupos de autodefensa, pero no para pacificar al estado, sino como un instrumento de control.
Así lo advierte hoy el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal”, donde aborda los motivos por los que Manzo fue asesinado este 1 de noviembre durante las celebraciones por el Día de Muertos.
En su análisis, el periodista señala que el alcalde michoacano representaba un estorbo para los intereses político-criminales, pues al no tener vínculo con estos grupos buscaba combatirlos con ayuda del Gobierno Federal.
De acuerdo con información de inteligencia federal, que cita Riva Palacio, Manzo quedó atrapado en la disputa entre Los Viagras –que surgieron de las autodefensas creadas durante el sexenio de Peña Nieto– y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que domina Uruapan.
El periodista asegura que Los Viagras, con el apoyo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, buscan legalizar su presencia armada mediante el restablecimiento de las autodefensas, lo que les permitiría “retomar el control en las regiones que ya dominan” bajo el argumento de que la pacificación.
“En la búsqueda de ese objetivo, Manzo era un estorbo, porque no tenía vínculos con ninguna organización criminal y buscaba que el Gobierno Federal entrara en su apoyo para combatirlos. El gobierno de Sheinbaum no lo hizo; lo abandonó”, refiere en su columna.
El vínculo entre Los Viagra y el gobernador Bedolla no sólo es político; el periodista afirma que tres de los familiares del mandatario son parte de esa organización y que incluso “en las elecciones de 2021 trabajaron a su favor para que llegara al poder estatal”.
LA EVENTUAL GUBERNATURA DE MANZO AMENAZABA LOS NEGOCIOS DE LOS CÁRTELES
Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado fin de semana, ya se perfilaba como un posible candidato para la gubernatura de Michoacán. Sin embargo, desde ahí, señala Raymundo Riva Palacio, el político representaba una amenaza para los intereses criminales.
“En la ecuación político-electoral-criminal, el alcalde ejecutado no cabía. Su eventual gubernatura significaba un problema para todos los cárteles en su lucha por controlar los negocios criminales en Michoacán”, expone.
La figura de Manzo comenzaba a adquirir peso político estatal como el favorito para ganar las elecciones en 2027. Como referente el periodista cita una encuesta de la empresa Encuadra, donde Manzo encabezaba las preferencias para la gubernatura con un 44 por ciento de apoyo, muy por encima del alcalde priista de Morelia, Alfonso Martínez (24 por ciento), y del senador morenista Raúl Morón (19 por ciento).
Su crecimiento electoral lo convirtió, según Riva Palacio, en una amenaza para las élites locales, tanto políticas como criminales.
“Manzo iba avanzando territorialmente. Se había planteado que su Movimiento del Sombrero tuviera representación en cada uno de los 113 municipios de Michoacán, y se estaba perfilando para ser el siguiente gobernador. Ramírez Bedolla era su enemigo porque quiere imponer a Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano, como la candidata de la continuidad y su sucesora”, afirma.
ADVIERTE RIVA PALACIO A SHEINBAUM SOBRE EL PELIGRO DE LAS AUTODEFENSAS PARA SU ‘PLAN MICHOACÁN’
El periodista Raymundo Riva Palacio hace un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum para impedir el resurgimiento de las autodefensas, o el “Plan Michoacán” estará destinado al fracaso.
“Fracasará si no contempla la decisión de excluir de la solución, de manera terminante, la cohabitación con los grupos de autodefensa, que provocaron que un plan prácticamente idéntico, anunciado en 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto para ese estado, naufragara”, señala.
Recuerda que Peña Nieto estimuló el surgimiento de los grupos de autodefensas para qué eliminarán a Los Caballeros Templarios, pero “ni la violencia se contuvo ni la paz llegó”.