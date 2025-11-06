‘Manzo era un estorbo’ para los intereses políticos-criminales en Michoacán: Riva Palacio

CDMX.- Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quedó atrapado en medio de las disputas entre organizaciones criminales e intereses políticos por el control territorial en Michoacán, interesados en restablecer formalmente a los grupos de autodefensa, pero no para pacificar al estado, sino como un instrumento de control.

Así lo advierte hoy el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal”, donde aborda los motivos por los que Manzo fue asesinado este 1 de noviembre durante las celebraciones por el Día de Muertos.

En su análisis, el periodista señala que el alcalde michoacano representaba un estorbo para los intereses político-criminales, pues al no tener vínculo con estos grupos buscaba combatirlos con ayuda del Gobierno Federal.

De acuerdo con información de inteligencia federal, que cita Riva Palacio, Manzo quedó atrapado en la disputa entre Los Viagras –que surgieron de las autodefensas creadas durante el sexenio de Peña Nieto– y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que domina Uruapan.

El periodista asegura que Los Viagras, con el apoyo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, buscan legalizar su presencia armada mediante el restablecimiento de las autodefensas, lo que les permitiría “retomar el control en las regiones que ya dominan” bajo el argumento de que la pacificación.

“En la búsqueda de ese objetivo, Manzo era un estorbo, porque no tenía vínculos con ninguna organización criminal y buscaba que el Gobierno Federal entrara en su apoyo para combatirlos. El gobierno de Sheinbaum no lo hizo; lo abandonó”, refiere en su columna.

El vínculo entre Los Viagra y el gobernador Bedolla no sólo es político; el periodista afirma que tres de los familiares del mandatario son parte de esa organización y que incluso “en las elecciones de 2021 trabajaron a su favor para que llegara al poder estatal”.