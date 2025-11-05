Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan

    Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan
    Grecia Quiroz, viuda del presidente municipal Carlos Manzo, fue designada como alcaldesa sustituta en Uruapan, Michoacán, en el Congreso del Estado. FOTO: CORTESÍA

Ante el Congreso de Michoacán, y con un minuto de silencio, eligieron a la esposa de Carlos Manzo

Grecia Quiroz, viuda del presidente municipal Carlos Manzo, asesinado el sábado pasado en un evento público del Día de Muertos, fue designada como alcaldesa sustituta en Uruapan, Michoacán, en el Congreso del Estado.

Con 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Quiroz fue elegida, tras la propuesta por el Cabildo de Uruapan y respaldada por el ‘Movimiento del Sombrero’.

“No estás sola, ni un paso atrás”, en medio de gritos, Grecia Quiroz llegó al recinto legislativo custodiada por dispositivo de la Guardia Nacional.

Alrededor de las 14:40 horas se inició la sesión y se guardó un minuto de silencio en memoria de Manzo.

En la tribuna del Congreso de Michoacán aseguró que el ‘Movimiento del Sombrero’ que inició su esposo no parará, el cual “llegará a gran nivel”.

“Me quitaron a mi compañero de lucha, vengo con el corazón destrozado. El Movimiento del Sombrero está más fuerte que nunca, y no lo van a callar porque aquí sigo firme”, dijo Grecia tras tomar protesta.

“Carlos Manzo no quedará en el olvido, se llevaron un líder. Les pido a la ciudadanía que no decaigamos, que sigamos firmes, como él nos lo decía, que seamos fuertes, que sigamos unidos en esta lucha social, que hoy, con mucha dignidad y la frente en alto, voy a seguir sus pasos”, afirmó Quiroz.

La alcaldesa sustituta prometió guiar a sus hijos por el buen camino “y les voy a dejar un Uruapan, Michoacán, un México que él hubiese querido”.

Calificó como ‘triste’ que tuviera que pasar el asesinato de Manzo para que “finalmente voltearan a ver Uruapan, para que ahora sí quieran mandar seguridad y blindarnos”.

¿POR QUÉ GRECIA QUIROZ FUE PROPUESTA?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Michoacán, tras la ausencia definitiva del presidente municipal, las funciones deberán ser asumidas por el síndico o sindica en turno; no obstante, Hilda Flor del Campo Maldonado rechazó el puesto.

A lo que el ‘Movimiento del Sombrero’, el cual era encabezado por Carlos Manzo, sugirió a Quiroz para reemplazarlo en el cargo de alcaldesa sustituta.

La esposa del Presidente Municipal se desempeñaba como presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Uruapan.

Con el trabajo de Quiroz se apoyaban a diversos sectores y programas sociales.

