Marina destruye casi cinco toneladas de cocaína en Acapulco

Noticias
/ 22 noviembre 2025
    Marina destruye casi cinco toneladas de cocaína en Acapulco
    La droga, contenida en 147 bultos tipo costalilla, equivale aproximadamente a 7 millones 11 mil 585 dosis. /FOTO: ESPECIAL

Drogas

Guerrero

Semar

Fueron aseguradas en operaciones navales en costas de Guerrero y Michoacán, acciones que representan un impacto económico superior a mil 300 millones de pesos para grupos criminales

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) llevó a cabo la incineración de casi cinco toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Acapulco, Guerrero, como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas en aguas nacionales. La dependencia estimó que este aseguramiento representa un golpe económico de más de mil 303 millones de pesos para la delincuencia organizada.

En total, fueron destruidos 4 mil 908.11 kilogramos de cocaína asegurados por personal de la Armada de México en tres operaciones navales realizadas frente a las costas de Guerrero y Michoacán, dentro de la jurisdicción de la Octava Región Naval con sede en Acapulco.

La droga, contenida en 147 bultos tipo costalilla, equivale aproximadamente a 7 millones 11 mil 585 dosis individuales que, según la Semar, ya no llegarán a las calles ni al consumo de la población. Este volumen constituye uno de los mayores aseguramientos recientes en la región del Pacífico sur.

Durante la diligencia participaron autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), incluyendo personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), representantes del Órgano Interno de Control y el Ministerio Público Federal en Acapulco. Su presencia garantizó la legalidad del proceso.

La Semar destacó que la desactivación e incineración de narcóticos forma parte de las operaciones permanentes que la Armada realiza para mantener el Estado de derecho en territorio nacional. Estas acciones, señaló, están dirigidas a evitar el tráfico de drogas e inhibir la operación de grupos criminales.

La dependencia subrayó que la acción coordinada entre instancias navales y ministeriales busca impedir que sustancias ilícitas lleguen a la población y deterioren la salud pública, al tiempo que se reduce la capacidad económica de las organizaciones delictivas que operan en la región. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

