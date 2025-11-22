Marina destruye casi cinco toneladas de cocaína en Acapulco

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) llevó a cabo la incineración de casi cinco toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Acapulco, Guerrero, como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas en aguas nacionales. La dependencia estimó que este aseguramiento representa un golpe económico de más de mil 303 millones de pesos para la delincuencia organizada.

En total, fueron destruidos 4 mil 908.11 kilogramos de cocaína asegurados por personal de la Armada de México en tres operaciones navales realizadas frente a las costas de Guerrero y Michoacán, dentro de la jurisdicción de la Octava Región Naval con sede en Acapulco.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

La droga, contenida en 147 bultos tipo costalilla, equivale aproximadamente a 7 millones 11 mil 585 dosis individuales que, según la Semar, ya no llegarán a las calles ni al consumo de la población. Este volumen constituye uno de los mayores aseguramientos recientes en la región del Pacífico sur.

Durante la diligencia participaron autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), incluyendo personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), representantes del Órgano Interno de Control y el Ministerio Público Federal en Acapulco. Su presencia garantizó la legalidad del proceso.

TE PUEDE INTERESAR: Ejército asegura artefactos explosivos, tragamonedas y detiene a un hombre armado en operativos en Sinaloa

La Semar destacó que la desactivación e incineración de narcóticos forma parte de las operaciones permanentes que la Armada realiza para mantener el Estado de derecho en territorio nacional. Estas acciones, señaló, están dirigidas a evitar el tráfico de drogas e inhibir la operación de grupos criminales.

La dependencia subrayó que la acción coordinada entre instancias navales y ministeriales busca impedir que sustancias ilícitas lleguen a la población y deterioren la salud pública, al tiempo que se reduce la capacidad económica de las organizaciones delictivas que operan en la región. Con información de El Universal