Alertan por 168 víctimas en La Montaña en Guerrero y acusan subregistro por clasificación de delitos

ACAPULCO, GRRO.- El informe “Mujeres de la Montaña, Renacer entre los Filos del Olvido”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, documenta que en la región de La Montaña se registraron 168 víctimas de feminicidio entre 2014 y 2026, y advierte que numerosos casos no son clasificados oficialmente como feminicidios, sino como otros delitos, lo que reduce su visibilidad en las estadísticas. Durante su presentación en el Senado, Abel Barrera, director del centro, señaló que los testimonios recabados describen hechos de extrema violencia y apuntan a un patrón grave y sistemático contra mujeres en distintos municipios de la región.

En el informe también se expone que en Tlapa de Comonfort, Guerrero, existen únicamente tres asesoras jurídicas para atender a 21 municipios, lo que fue señalado como insuficiente para garantizar acompañamiento a víctimas. De acuerdo con lo presentado, esta carencia obliga a muchas mujeres a costear asesoría privada, una opción fuera del alcance de la mayoría, y contribuye a que numerosos casos no se denuncien. El documento refiere además la persistencia de prácticas como el matrimonio forzado infantil, así como la imposición de roles de género que limitan el desarrollo de niñas y adolescentes. Según lo expuesto, al llegar a la mayoría de edad, muchas enfrentan condiciones que derivan en desplazamiento o migración a campos agrícolas, o en la presión para formar familias.

La representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Maia Campbell, indicó que el informe plantea una ruta para atender las problemáticas identificadas, al reconocer el carácter estructural de la violencia y proponer el fortalecimiento de la presencia del Estado. Entre las acciones señaladas se incluyó ampliar apoyos en salud, educación, protección institucional y acceso a la justicia con enfoque diferenciado para mujeres y niñas indígenas, además de garantizar respuestas inmediatas y efectivas, particularmente en casos de feminicidio, matrimonios forzados y desapariciones. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio Ortega, encabezó el espacio en el que integrantes de Tlachinollan expusieron cifras sobre feminicidios, matrimonios forzados y desapariciones documentadas en municipios de La Montaña, con registros referidos para el periodo 2020-2025.

La senadora afirmó que persisten retos para la protección de derechos y señaló que, en diversos entornos, la violencia se ha normalizado, por lo que algunas mujeres no identifican situaciones de agresión física, vicaria u otras formas de violencia, especialmente en comunidades rurales.

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