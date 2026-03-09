Marko Cortés afirma que dichos de Trump sobre violencia reflejan realidad en zonas de México

CDMX.- Ante declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la violencia en México, el senador del PAN, Marko Cortés Mendoza, sostuvo que, aunque resultan incómodas, en diversas zonas del país describen una realidad que no puede seguirse ignorando.

El legislador señaló que en distintas regiones el crimen organizado ha logrado imponerse sobre autoridades locales y ejercer control sobre actividades políticas, económicas y sociales, lo que —dijo— se expresa en restricciones para la vida cotidiana.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Tabasco halla sitio clandestino de inhumación con restos óseos en Centro

“Hay municipios completos donde el crimen organizado decide quién puede gobernar, quién puede hacer campaña y quién puede trabajar. En muchos casos, las familias viven bajo amenazas permanentes y esquemas de extorsión”, afirmó.

Cortés Mendoza consideró que negar la gravedad del problema no ayuda al país ni fortalece su imagen internacional. Aseguró que el primer paso para recuperar condiciones de seguridad es reconocer la dimensión del desafío.

TE PUEDE INTERESAR: FGR en Coahuila recibió 87 denuncias durante enero; judicializa 27 carpetas y logra cinco sentencias

En ese contexto, el senador planteó fortalecer mecanismos de cooperación entre México, Estados Unidos y otros países de América Latina para enfrentar de manera coordinada al crimen organizado, al señalar que opera con dinámicas transnacionales.

El expresidente del PAN lamentó que México esté dejando pasar oportunidades de participación en espacios internacionales donde se discuten estrategias conjuntas de seguridad, combate al narcotráfico y cooperación regional.

TE PUEDE INTERESAR: Godoy reconoce las dificultades de combatir el delito de extorsión

“Estos foros no solo permiten coordinar acciones contra el crimen organizado; también son espacios para fortalecer la relación entre países de la región, compartir información sobre la operación de los cárteles y construir alianzas que ayuden a atraer inversión y generar estabilidad”, expuso.