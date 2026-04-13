Más de 7.2 millones de alumnos de primaria recibirán beca: Sheinbaum

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/ 13 abril 2026
    Más de 7.2 millones de alumnos de primaria recibirán beca: Sheinbaum
    Más de 7.2 millones de estudiantes de primaria recibirán becas en México, como parte de una estrategia nacional que apuesta por la educación como motor de desarrollo. VANGUARDIA/ARCHIVO

El gobierno federal otorgará becas a más de 7.2 millones de alumnos de primaria, como parte de una inversión histórica en educación pública en México

El gobierno federal anunció la entrega de becas a 7 millones 201 mil 7 estudiantes de primaria, como parte de un programa que busca fortalecer el acceso a la educación básica en México. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta medida forma parte de una estrategia más amplia enfocada en reducir la desigualdad educativa.

Durante La Mañanera del Pueblo, se explicó que estos apoyos están destinados a cubrir gastos como útiles y uniformes escolares, lo que representa un alivio para millones de familias en el país.

Dar una beca a un niño o a un joven es una inversión”, afirmó la mandataria, subrayando que el objetivo no es solo apoyar económicamente, sino generar condiciones para la permanencia escolar.

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MILLONES DE BENEFICIARIOS EN TODOS LOS NIVELES

El alcance de los programas educativos no se limita al nivel primaria. En total, más de 8.2 millones de estudiantes de educación básica reciben algún tipo de apoyo, lo que evidencia la magnitud de la política social en este sector.

A nivel medio superior, el padrón alcanza a 4 millones 180 mil 747 alumnos, mientras que programas como Jóvenes Escribiendo el Futuro benefician a más de 423 mil estudiantes de educación superior.

• 8.2 millones en educación básica

• 4.1 millones en nivel medio superior

• 423 mil en educación superior• 55 mil en becas especializadas

Un dato curioso es que estas cifras colocan a México entre los países con mayor cobertura de programas de apoyo educativo en América Latina.

INFRAESTRUCTURA Y DOCENTES: EL OTRO FRENTE

Además de las becas, el gobierno federal ha impulsado la expansión de la infraestructura educativa, con la construcción de nuevas preparatorias y universidades en distintas regiones del país.

La estrategia también incluye la contratación de más docentes y la mejora de sus condiciones salariales, particularmente en niveles medio superior y superior. Este enfoque busca atender tanto la cobertura como la calidad educativa.

“La educación es la base del desarrollo nacional”, reiteró Claudia Sheinbaum, al explicar que el fortalecimiento del sistema educativo es una prioridad de largo plazo.

LA EDUCACIÓN COMO INVERSIÓN SOCIAL

El discurso oficial ha insistido en que estos programas deben entenderse como una inversión social, más que como un gasto público. La lógica detrás de esta política es que una mayor escolaridad se traduce en mejores oportunidades económicas y sociales.

Los apoyos también buscan reducir la deserción escolar, un problema histórico en el país, especialmente en zonas con altos niveles de marginación.

En este contexto, las becas funcionan como un incentivo para que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios y completen su formación académica.

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UN MODELO DE COBERTURA AMPLIA

El modelo implementado apuesta por una cobertura amplia que abarca desde la educación básica hasta el nivel superior, incluyendo programas específicos como la beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a sectores particulares.

La magnitud de los beneficiarios refleja una política pública enfocada en garantizar el acceso a la educación como un derecho universal.

Con millones de estudiantes incluidos en estos programas, el sistema educativo mexicano atraviesa una etapa de expansión que combina apoyos económicos, infraestructura y fortalecimiento institucional como pilares centrales.

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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