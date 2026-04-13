Más de 7.2 millones de alumnos de primaria recibirán beca: Sheinbaum

Durante La Mañanera del Pueblo , se explicó que estos apoyos están destinados a cubrir gastos como útiles y uniformes escolares, lo que representa un alivio para millones de familias en el país.

El gobierno federal anunció la entrega de becas a 7 millones 201 mil 7 estudiantes de primaria , como parte de un programa que busca fortalecer el acceso a la educación básica en México. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta medida forma parte de una estrategia más amplia enfocada en reducir la desigualdad educativa.

“ Dar una beca a un niño o a un joven es una inversión ”, afirmó la mandataria, subrayando que el objetivo no es solo apoyar económicamente, sino generar condiciones para la permanencia escolar.

MILLONES DE BENEFICIARIOS EN TODOS LOS NIVELES

El alcance de los programas educativos no se limita al nivel primaria. En total, más de 8.2 millones de estudiantes de educación básica reciben algún tipo de apoyo, lo que evidencia la magnitud de la política social en este sector.

A nivel medio superior, el padrón alcanza a 4 millones 180 mil 747 alumnos, mientras que programas como Jóvenes Escribiendo el Futuro benefician a más de 423 mil estudiantes de educación superior.

• 8.2 millones en educación básica

• 4.1 millones en nivel medio superior

• 423 mil en educación superior• 55 mil en becas especializadas

Un dato curioso es que estas cifras colocan a México entre los países con mayor cobertura de programas de apoyo educativo en América Latina.

INFRAESTRUCTURA Y DOCENTES: EL OTRO FRENTE

Además de las becas, el gobierno federal ha impulsado la expansión de la infraestructura educativa, con la construcción de nuevas preparatorias y universidades en distintas regiones del país.

La estrategia también incluye la contratación de más docentes y la mejora de sus condiciones salariales, particularmente en niveles medio superior y superior. Este enfoque busca atender tanto la cobertura como la calidad educativa.

“La educación es la base del desarrollo nacional”, reiteró Claudia Sheinbaum, al explicar que el fortalecimiento del sistema educativo es una prioridad de largo plazo.

LA EDUCACIÓN COMO INVERSIÓN SOCIAL

El discurso oficial ha insistido en que estos programas deben entenderse como una inversión social, más que como un gasto público. La lógica detrás de esta política es que una mayor escolaridad se traduce en mejores oportunidades económicas y sociales.

Los apoyos también buscan reducir la deserción escolar, un problema histórico en el país, especialmente en zonas con altos niveles de marginación.

En este contexto, las becas funcionan como un incentivo para que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios y completen su formación académica.