$!Matan a balazos a hijo de exalcaldesa, en Veracruz, en pleno carnaval

Ante decenas de testigos, la víctima quedó tendida a un costado de las gradas del campo, hasta donde más tarde arribó una ambulancia, pero ya no presentaba signos vitales.

Juan Gómez Batalla era el último hijo con vida de la primera alcaldesa de Álamo (2008-2009), que falleció en febrero de 2017. Apenas en agosto del año pasado también murió el hermano, Enrique Gómez Batalla, víctima de Covid-19, y en 2009 en un accidente vehicular se mató Roberto Gómez Batalla, quien era el hijo menor de Blanca Batalla, cuyo esposo, Roberto Gómez, igualmente ya no vive.

Juanito Batalla había sido presidente del DIF cuando su madre fue alcaldesa y en el 2004 fue síndico en el primer periodo de Jorge Vera.

La familia Batalla se vio envuelta en un escándalo en 2009, cuando se les escapó de un zoológico particular un hipopótamo, el cual no pudieron capturar y lo mataron a balazos en el río Pantepec. Aunado a ello, la ex alcaldesa fue acusada de corrupción y obligada a renunciar al cargo.

Pese a todo, tanto ella como Juan y Enrique Gómez Batalla eran sumamente estimados en Álamo, por lo que la tragedia de este sábado ha conmocionado a la ciudadanía, además de que vuelve a encender los focos rojos por la ola de violencia que sacude al municipio, con atracos, ejecuciones y otros delitos de alto impacto.

Con información de alcalorpolitico.com