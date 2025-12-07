Tragedia en carretera: camión con indígenas rumbo al norte del país vuelca y deja un muerto

/ 7 diciembre 2025
    Tragedia en carretera: camión con indígenas rumbo al norte del país vuelca y deja un muerto
    Las autoridades desplegaron un operativo para su localización y dar con su paradero. /FOTO: ESPECIAL

Un grupo de trabajadores indígenas que se dirigía a campos agrícolas del norte del país sufrió un accidente en la autopista de cuota San Cristóbal-Tuxtla

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS.- Un indígena tzeltal perdió la vida y siete más resultaron gravemente heridos luego de que el camión en el que viajaban volcó la tarde de este domingo en la vía de peaje San Cristóbal-Tuxtla, informaron autoridades de emergencia.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 28 más 300, a donde acudieron socorristas de la Cruz Roja, Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y los trasladaron a distintos hospitales de la capital chiapaneca.

Las víctimas son indígenas tzeltales originarios de municipios de la región Altos de Chiapas, quienes viajaban en un camión con placas 107-RK-2 con destino a estados del norte del país para incorporarse a labores agrícolas.

De acuerdo con información oficial, el grupo se dirigía específicamente al estado de Sonora, donde realizarían trabajos de poda en campos de uva, como parte de las jornadas temporales que cada año emprenden trabajadores del sureste mexicano.

Las primeras indagatorias señalan que la falta de precaución y el exceso de velocidad habrían sido las causas que provocaron la volcadura de la unidad sobre la autopista.

Elementos de corporaciones policiales y peritos de la Fiscalía de Distrito arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y rescatar el cuerpo del indígena que quedó atrapado bajo el camión. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su identidad, edad ni lugar exacto de origen.

El conductor de la unidad se dio a la fuga tras el accidente, por lo que las autoridades desplegaron un operativo para su localización y dar con su paradero.

Debido al percance, el tránsito en la autopista se tornó lento durante varios minutos, hasta que las unidades de emergencia retiraron el vehículo siniestrado y se normalizó la circulación. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

