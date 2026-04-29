Mensaje y llamada al 911 alertan por posible atentado en escuela de Durango; activan operativo

GÓMEZ PALACIO, DGO.-La escuela Vasconcelos, ubicada en la colonia Torremolinos de Gómez Palacio, Durango, fue objeto la mañana de este miércoles de una amenaza de presunto atentado, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad en la zona. Autoridades confirmaron que se localizó un mensaje con contenido amenazante en uno de los baños del plantel, situación que se sumó a una llamada al sistema de emergencias 911 en la que también se advertía de un posible ataque.

Corporaciones de seguridad acudieron al lugar para realizar labores de inspección y verificación, con el propósito de descartar riesgos para estudiantes y personal escolar. Los reportes oficiales señalaron que, tras la revisión, no se identificó una situación de peligro en el inmueble y que el caso se trató de una falsa alarma.

Las clases no fueron suspendidas y las actividades se mantuvieron conforme a lo programado, una vez que se concluyeron las revisiones correspondientes. El incidente se suma a otros reportes registrados en la región Laguna de Durango, en planteles como la Secundaria Técnica Número 26, el Instituto 18 de Marzo y el CBTIS número 4 de Lerdo, de acuerdo con los antecedentes referidos.

Las autoridades reiteraron que se atendió el llamado con despliegue de distintas corporaciones y se mantuvo vigilancia durante el operativo. El caso quedó como un reporte sin riesgo confirmado, luego de que las inspecciones permitieron descartar una amenaza real en el plantel.

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