Asesinan a exalcalde de Zongolica, Veracruz, Juan Carlos Mezhua

El exdiputado local y federal y expresidente municipal perredista de Zongolica, en la zona montañosa central de Veracruz, Juan Carlos Mezhua, fue asesinado a tiros la mañana de del domingo.

De acuerdo con los primeros reportes, el líder indígena y político de la Sierra de Zongolica fue atacado a tiros en la comunidad Piedras Blancas, donde presuntamente había sido citado, cuando hombres armados que viajaban en dos camionetas lo atacaron a tiros, ello a unos cuantos metros de un cuartel de la Guardia Nacional.

Fue a través del perfil de Facebook de Juan Carlos Mezhua donde se confirmó el lamentable hecho en un mensaje, donde también afirman repudiar las acciones ‘sin resultados’ de las autoridades veracruzanas.

“Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano”, reportaron en sus redes sociales.