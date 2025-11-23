Asesinan a exalcalde de Zongolica, Veracruz, Juan Carlos Mezhua
Fue a través del perfil de Facebook de Mezhua donde se confirmó el lamentable hecho en un mensaje
El exdiputado local y federal y expresidente municipal perredista de Zongolica, en la zona montañosa central de Veracruz, Juan Carlos Mezhua, fue asesinado a tiros la mañana de del domingo.
De acuerdo con los primeros reportes, el líder indígena y político de la Sierra de Zongolica fue atacado a tiros en la comunidad Piedras Blancas, donde presuntamente había sido citado, cuando hombres armados que viajaban en dos camionetas lo atacaron a tiros, ello a unos cuantos metros de un cuartel de la Guardia Nacional.
Fue a través del perfil de Facebook de Juan Carlos Mezhua donde se confirmó el lamentable hecho en un mensaje, donde también afirman repudiar las acciones ‘sin resultados’ de las autoridades veracruzanas.
“Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano”, reportaron en sus redes sociales.
El crimen ocurre unas horas antes que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visite el puerto de Veracruz para conmemorar los 200 años de la independencia de la mar.
¿QUIÉN FUE JUAN CARLOS MEZHUA?
Mezhua fue alcalde del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Zongolica entre 2018-2021, así como diputado local y federal, con un gran arraigo en la región indígena; durante su mandato como alcalde, impulsó obras sociales y logró detonar el turismo en su municipio.
Luego en septiembre de 2021 se independizó, se dedicó a crear su propio movimiento (Movimiento Independiente) y en la elección pasada buscó ser candidato independiente a la gubernatura de Veracruz; sin embargo, no logró cumplir con todos los requisitos; aunque se había enfocado en lograr conformar un nuevo partido político.
Los planes de exalcalde era iniciar una jornada de afiliación al Movimiento Independiente, buscando que los ciudadanos de Veracruz fueran “críticos” y “participativos” con la finalidad de exigir resultados a los gobernantes de todos los partidos.