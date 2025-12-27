Metro reporta 104 atenciones por crisis en 2025 y capacitación a más de 7 mil policías

/ 27 diciembre 2025
    Metro reporta 104 atenciones por crisis en 2025 y capacitación a más de 7 mil policías
    De acuerdo con el STC, el programa Salvemos Vidas que inició en 2016 atiende un promedio anual de 97 casos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

El STC Metro informó que su estrategia de atención en estaciones brindó contención y canalización a usuarios

CDMX.- El programa Salvemos Vidas, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, reportó la contención de 104 personas usuarias que presentaron crisis emocionales e incluso intentaron atentar contra su vida en instalaciones del transporte durante 2025, informó el organismo.

El Metro señaló que, además de la intervención inmediata, las personas atendidas recibieron atención psicológica personalizada, apoyo para reunirse con sus familiares y, en algunos casos, traslados a unidades especializadas para dar continuidad a la atención.

De acuerdo con el STC, el programa Salvemos Vidas inició en 2016 y, desde entonces, acumula 872 personas atendidas, con un promedio anual de 97 casos.

El organismo indicó que el equipo del programa, integrado por profesionales en psicología, también se ha dedicado a capacitar a elementos de la Policía Auxiliar (PA) y la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, asignados a vigilancia en estaciones, así como a personal de la Gerencia de Seguridad Institucional del Metro.

Durante 2025, un total de 7 mil 726 policías de la PA y cadetes egresados del Instituto de Educación Superior de esa corporación, así como efectivos de la PBI, recibieron capacitación, según el reporte.

El Metro precisó que los temas impartidos incluyeron guías para la detección y disuasión de personas con comportamiento suicida en instalaciones del STC, empatía, manejo de situaciones de crisis y gestión emocional, además del abordaje de usuarios consumidores de sustancias psicoactivas.

Como parte de las acciones de prevención, el programa mantiene una agenda anual de instalación de módulos informativos itinerantes en la red y cuenta con un módulo permanente en la estación Juárez de la Línea 3, con horario de atención de 10:00 a 18:00 horas, a cargo de personal especializado en psicología.

El STC reiteró que ante señales de alerta relacionadas con ideación suicida se debe solicitar apoyo profesional y activar redes de acompañamiento, con el fin de brindar contención y canalización oportuna. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

