México ‘ahogado’ en alcohol: AA señala 20 millones en consumo problemático y 115 muertes diarias

CDMX.- La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. alertó que, con base en estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), alrededor de 20 millones de personas presentan consumo problemático de alcohol en México, que incluye abuso, dependencia y riesgo alto, y advirtió que se registran aproximadamente 115 muertes diarias asociadas al consumo excesivo. Ante ese escenario, la organización refrendó su apoyo gratuito a quienes reconocen que tienen un problema con su manera de consumir alcohol y señaló que las personas pueden acudir a cualquier grupo de la Central Mexicana para participar en reuniones cotidianas de hora y media, como parte de una red de ayuda mutua orientada a mantener la sobriedad.

Juan Arturo Sabines Torres, presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, afirmó que la organización se mantiene firme a sus tradiciones y principios, y precisó que el programa de AA no está afiliado a ninguna religión, institución política ni movimiento social. Indicó que el modelo se aplica en más de 114 mil grupos ubicados en toda la República Mexicana. El representante explicó que en los grupos no se realizan internamientos, hospitalizaciones ni retiros espirituales, al subrayar que nadie acude en contra de su voluntad. Añadió que tampoco se organizan colectas ni se reciben donaciones o despensas.

“La ayuda en AA es completamente voluntaria, sin costo alguno y bajo estrictos principios de anonimato, respeto y libertad individual. La única misión es ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad mediante el apoyo mutuo y el uso del programa de recuperación”, señaló. Sabines Torres destacó que uno de los principios fundamentales de AA ha sido el respeto al anonimato, al considerar que permite la convivencia en igualdad entre personas de distintas condiciones sociales, etnias, géneros, orientaciones o identidades sexuales, religiones e ideologías políticas.

“Gracias a esta tradición, AA ha creado un espacio inclusivo donde la diversidad es una fortaleza, permitiendo que la ayuda llegue a todas las personas en todos los espacios de la sociedad, sin exclusiones, ni discriminaciones”, añadió. La Central Mexicana sostuvo que es importante que quienes presentan la enfermedad del alcoholismo busquen ayuda en los lugares adecuados y consideró que la recuperación inicia cuando se elige el acompañamiento correcto. También reiteró su compromiso de mantener claridad en su mensaje y el respeto a la dignidad de quienes buscan recuperarse.

Publicidad