México mantendrá sin cambios su producción petrolera

Ciudad de México. México tomó la decisión de mantener su producción de petróleo sin cambios al igual que la Organización Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus asociados (OPEP+), informó Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener).

“El gobierno participó en la 34 reunión de la OPEP Plus, no hay cambios respecto a la reunión anterior; no hay recortes extraordinarios de producción”, publicó Nahle en sus redes sociales esta mañana.

Así, la producción de nuestro país se mantendrá en un promedio de un millón 753 mil barriles diarios al menos hasta diciembre de 2023, mientras que la OPEP+ la dejará en 2 millones de barriles diarios.

En un comunicado, la organización dio a conocer que luego de la 34 reunión ministerial que se realizó este domingo por vía virtual se tomó la decisión de no aumentar o disminuir la producción dado que ese “ha sido el curso de acción necesario y correcto para estabilizar los mercados petroleros mundiales”.

“Los países participantes reiteraron su disposición a reunirse en cualquier momento y tomar medidas adicionales inmediatas para abordar los desarrollos del mercado y apoyar el equilibrio del mercado petrolero y su estabilidad si es necesario”, refirió la OPEP.

Apenas en octubre, la organización anunció el mayor recorte en la oferta de petróleo a nivel internacional desde el mes de mayo de 2020, cuando iniciaba la pandemia de covid-19, como una medida que busca estabilizar los volátiles precios del crudo.

También dio a conocer que se realizarán reuniones cada dos meses y se harán reuniones adicionales en cualquier momento para abordar la evolución del mercado si es necesario.

