México pierde 700 mdd por bloqueo sanitario de Estados Unidos

CDMX.- La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) advirtió que la suspensión impuesta por Estados Unidos a la exportación de ganado en pie desde noviembre del año pasado ha generado pérdidas estimadas en 700 millones de dólares, afectando de manera directa a productores de estados tradicionalmente exportadores.

El cierre, que ya suma 13 meses, mantiene detenidos los envíos desde regiones que, según la CNOG, cumplen plenamente con las medidas de bioseguridad y cuyos hatos se encuentran en condiciones óptimas para el comercio internacional.

El presidente del organismo, Homero García de la Llata, afirmó que el sector vive uno de sus momentos más críticos de la última década. “Estamos técnicamente listos para exportar; lo que falta es voluntad del gobierno de Estados Unidos”, señaló al explicar que la plaga que originó la suspensión ha trastocado la principal ruta comercial del ganado mexicano.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente ganadero detalló que los costos operativos se han disparado, ya que el tratamiento sanitario, las pruebas diagnósticas y los requisitos de movilización representan entre mil 200 y 2 mil pesos adicionales por cabeza, gastos que los productores deben absorber mientras el mercado estadounidense permanece cerrado.

Ante esta situación, la CNOG pidió a las autoridades estadounidenses regionalizar el cierre, argumentando que la plaga “no está presente en los estados fronterizos que tradicionalmente exportan”, por lo que —afirman— la falta de reconocimiento al estatus sanitario limita de forma injustificada la actividad ganadera y profundiza las pérdidas.

García de la Llata también alertó sobre la sobreimportación de carne proveniente de países sin tratado de libre comercio, lo cual, dijo, desplaza a proveedores nacionales y amenaza la estabilidad de 750 mil productores. Propuso establecer un cupo máximo de 70 mil toneladas anuales para estas importaciones.

A un año de detectada la presencia del gusano barrenador, se han confirmado más de 11 mil casos, con mayor incidencia en Chiapas, Oaxaca, el sur de Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

El líder ganadero llamó a atender la emergencia bajo un esquema de responsabilidad compartida entre productores, gobiernos estatales y el gobierno federal. Aseguró que, aunque la vigilancia sanitaria se ha reforzado, persisten prácticas irregulares que permiten la movilización de animales sin tratamiento, poniendo en riesgo el estatus zoosanitario de zonas libres. Con información de El Universal