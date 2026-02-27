México puede crecer en semiconductores; destaca bases y recomendaciones para escalar la cadena global: OCDE

CDMX.- México registra avances en la industria de semiconductores, pero aún tiene margen para aumentar su participación en la cadena global, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentado este 27 de febrero.

En el contexto inmediato del informe, el secretario general del organismo, Mathias Cormann, afirmó que el país cuenta con bases para el desarrollo del sector y sostuvo que fortalecer esta industria contribuiría a diversificar la producción global y a mejorar la resiliencia frente a interrupciones y riesgos económicos.

TE PUEDE INTERESAR: Persisten comercios dañados y autos calcinados en Vallarta a días de los narcobloqueos

Cormann señaló que 75% del valor agregado de la cadena global se concentra en cinco economías, situación que, según el reporte, abre una oportunidad para que México incremente su participación e inversión. Indicó que el país ya está integrado en segmentos como el diseño de chips y el ensamblaje, prueba y empaquetado.

Entre los factores que, de acuerdo con la OCDE, elevan el atractivo del país para inversiones se encuentran la proximidad con Estados Unidos, la apertura comercial, la red de investigación y el talento en ingeniería. El organismo destacó que 17% de los graduados en México proviene de áreas de ingeniería, por encima del promedio de 14% de la OCDE.

TE PUEDE INTERESAR: Busca EU apoderarse de petrolero y 2 millones de barriles de crudo incautados frente a Venezuela

El informe reportó que, entre 2018 y 2025, la producción de semiconductores y componentes electrónicos en México aumentó 56%, por encima del 13% registrado por la manufactura en general. Añadió que la inversión extranjera directa acumuló mil 600 millones de dólares desde 2003, con la mitad en los últimos cuatro años, y que ello generó 20 mil empleos; además, mencionó anuncios como una futura fábrica de chips de Foxconn.

Como antecedente de las recomendaciones, el estudio plantea reducir obstáculos para importar insumos especializados y propone medidas para facilitar la operación de inversionistas. También sugiere elevar la matrícula en educación técnica de nivel medio superior, fortalecer matemáticas e ingenierías en niveles básicos y medios, e impulsar investigación y desarrollo con incentivos para equipos especializados, protección de propiedad intelectual y alianzas entre academia e industria.

Cormann calificó el “Plan México”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, como alineado con las recomendaciones y con potencial para generar beneficios económicos. Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas, señaló que, ante una industria global concentrada, el reto es trabajar en condiciones para que México amplíe su participación y diversifique sus manufacturas. Con información de La Jornada