México puede crecer en semiconductores; destaca bases y recomendaciones para escalar la cadena global: OCDE

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 27 febrero 2026
    México puede crecer en semiconductores; destaca bases y recomendaciones para escalar la cadena global: OCDE
    Sostienen que fortalecer esta industria contribuiría a diversificar la producción global. ESPECIAL

El diagnóstico plantea ajustes en insumos y educación técnica para aprovechar el ‘Plan México’ y la cercanía con EU

CDMX.- México registra avances en la industria de semiconductores, pero aún tiene margen para aumentar su participación en la cadena global, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentado este 27 de febrero.

En el contexto inmediato del informe, el secretario general del organismo, Mathias Cormann, afirmó que el país cuenta con bases para el desarrollo del sector y sostuvo que fortalecer esta industria contribuiría a diversificar la producción global y a mejorar la resiliencia frente a interrupciones y riesgos económicos.

TE PUEDE INTERESAR: Persisten comercios dañados y autos calcinados en Vallarta a días de los narcobloqueos

Cormann señaló que 75% del valor agregado de la cadena global se concentra en cinco economías, situación que, según el reporte, abre una oportunidad para que México incremente su participación e inversión. Indicó que el país ya está integrado en segmentos como el diseño de chips y el ensamblaje, prueba y empaquetado.

Entre los factores que, de acuerdo con la OCDE, elevan el atractivo del país para inversiones se encuentran la proximidad con Estados Unidos, la apertura comercial, la red de investigación y el talento en ingeniería. El organismo destacó que 17% de los graduados en México proviene de áreas de ingeniería, por encima del promedio de 14% de la OCDE.

TE PUEDE INTERESAR: Busca EU apoderarse de petrolero y 2 millones de barriles de crudo incautados frente a Venezuela

El informe reportó que, entre 2018 y 2025, la producción de semiconductores y componentes electrónicos en México aumentó 56%, por encima del 13% registrado por la manufactura en general. Añadió que la inversión extranjera directa acumuló mil 600 millones de dólares desde 2003, con la mitad en los últimos cuatro años, y que ello generó 20 mil empleos; además, mencionó anuncios como una futura fábrica de chips de Foxconn.

Como antecedente de las recomendaciones, el estudio plantea reducir obstáculos para importar insumos especializados y propone medidas para facilitar la operación de inversionistas. También sugiere elevar la matrícula en educación técnica de nivel medio superior, fortalecer matemáticas e ingenierías en niveles básicos y medios, e impulsar investigación y desarrollo con incentivos para equipos especializados, protección de propiedad intelectual y alianzas entre academia e industria.

Cormann calificó el “Plan México”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, como alineado con las recomendaciones y con potencial para generar beneficios económicos. Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas, señaló que, ante una industria global concentrada, el reto es trabajar en condiciones para que México amplíe su participación y diversifique sus manufacturas. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


semiconductores

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno, afirmó que en Coahuila no se suspendieron clases ni actividades, y destacó el reforzamiento de la vigilancia en coordinación con fuerzas federales.

Coahuila se mantiene bajo un blindaje total de máxima vigilancia: Secretario de Gobierno
En una operación valuada en 110.000 millones de dólares, Paramount Skydance Corporation concretó la compra de Warner Bros. Discovery.

Es oficial. Paramount firma contrato de compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólares
Brandon Moreno encabezará el UFC México 2026 en la Arena CDMX, donde la Ciudad de México recibirá una cartelera de 13 peleas que incluye el debut de Regina Tarín ante Ernesta Kareckaitė en el octágono de la UFC.

UFC México 2026 en la Arena CDMX: cartelera completa, debut de Regina Tarín y pelea estelar de Brandon Moreno
Valiente. Yeri Mua asegura que no se “achicará” ante las críticas y que seguirá defendiendo el reguetón hecho por mujeres.

Yeri Mua lleva el reguetón mexa al Auditorio Nacional y defiende su libertad femenina
Se entregarán tarjetas del Bienestar para nuevos beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro en marzo 2026.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: la entrega de tarjetas del Bienestar será en el mes de marzo
Subraya que la iniciativa forma parte de un planteamiento integral que fue nutrido a partir de foros y opiniones recogidas en distintos puntos del país.

Sheinbaum rechaza que eliminar el PREP sea ‘ocurrencia’ y defiende cómputo distrital
Los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán realizar trámites en una herramienta digital sencilla y accesible.

Así puedes tramitar tu Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados