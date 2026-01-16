México solicita a Estados Unidos esclarecer la muerte de connacional bajo custodia de ICE en Georgia

Las autoridades de México solicitaron explicaciones al gobierno de Estados Unidos por la muerte de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de detención para migrantes ubicado en el estado de Georgia, en un contexto marcado por el incremento de denuncias sobre las actuaciones de agentes migratorios en territorio estadounidense.

El Consulado General de México en Atlanta confirmó que el fallecimiento ocurrió el 14 de enero de 2026 en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton Detention Facility, localizado en Clayton, Georgia.

La representación consular informó que, tras conocer el hecho, se estableció contacto inmediato con los familiares de la persona fallecida, tanto en Estados Unidos como en México, a quienes se les brinda acompañamiento, orientación y asistencia consular.

CONSULADO DE MÉXICO EN ATLANTA MANTIENE COMUNICACIÓN CON ICE PARA ESCLARECER CASO

De acuerdo con la información oficial, el Consulado General de México en Atlanta mantiene comunicación permanente con la Oficina de Campo de ICE en esa ciudad, así como con las autoridades responsables de la investigación, con el objetivo de conocer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del connacional.

En un comunicado difundido el 15 de enero, la representación consular señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto del consulado, atiende el caso de manera puntual y da seguimiento directo a las indagatorias que llevan a cabo las autoridades estadounidenses.

“El Consulado General de México en Atlanta atiende el caso del connacional fallecido bajo custodia de ICE en Clayton, Georgia”, indicó la representación diplomática al informar que se mantiene contacto con las instancias responsables para conocer los resultados de la investigación.

GOBIERNO DE MÉXICO SOLICITA ESCLARECER MUERTE DE MEXICANO BAJO CUSTODIA DE ICE EN GEORGIA

El Gobierno de México, a través del consulado, solicitó formalmente que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento, al tiempo que reiteró su disposición para colaborar en las gestiones necesarias que permitan una investigación pronta y transparente.

“En coordinación con las autoridades estadounidenses competentes, el Consulado General ha solicitado que se esclarezcan las circunstancias del hecho y colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se realice de manera pronta y transparente”, se señala en el comunicado oficial.

Asimismo, se informó que se llevan a cabo los procesos correspondientes para la repatriación de los restos de la persona fallecida a México, conforme a la voluntad de sus familiares y en el menor tiempo posible.

SEÑALAMIENTOS CONTRA AGENTES DE ICE VAN EN AUMENTO

La muerte del ciudadano mexicano ocurre en medio de un aumento de señalamientos y denuncias relacionadas con las acciones de agentes del ICE en distintos centros de detención para migrantes en Estados Unidos, situación que ha generado atención y seguimiento por parte de autoridades consulares mexicanas.

El Consulado General de México en Atlanta reiteró su compromiso de brindar protección y asistencia consular a la comunidad mexicana en el extranjero, así como de acompañar a los familiares del connacional fallecido durante el proceso.

“El Gobierno de México expresa sus más sinceras condolencias a la familia del connacional y reitera su compromiso por brindar asistencia y protección consular a nuestra comunidad”, concluye el comunicado.