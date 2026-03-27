México suma 3 mil 125 toneladas de ayuda a Cuba; cuarto cargamento llegó este viernes a La Habana

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/ 27 marzo 2026
    México suma 3 mil 125 toneladas de ayuda a Cuba; cuarto cargamento llegó este viernes a La Habana
    La Cancillería informó que el apoyo mexicano a la población civil cubana ya supera las 3 mil toneladas, con énfasis en necesidades alimentarias. ESPECIAL
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por Vanguardia

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El cargamento más reciente llegó este viernes a La Habana y fue integrado con aportaciones de autoridades locales y organizaciones sociales

CDMX.- El gobierno de México informó que ha enviado a Cuba un total de 3 mil 125 toneladas de ayuda humanitaria a la población civil, mediante cuatro cargamentos marítimos, de acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Cancillería detalló que el envío más reciente arribó este viernes a La Habana con más de 96 toneladas de víveres, transportadas por el Buque de Apoyo Logístico Huasteco, perteneciente a la Secretaría de Marina.

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Según la dependencia, este cuarto cargamento se realizó “de acuerdo a la tradición solidaria con los pueblos de América Latina” y en cumplimiento de una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La SRE indicó que en la integración del apoyo participaron, además del gobierno federal, autoridades de la Ciudad de México y del estado de Puebla, así como organizaciones sociales.

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Con la entrega de este envío, señaló la Cancillería, el total de asistencia enviada por México a la población cubana alcanza las 3 mil 125 toneladas, orientadas principalmente a atender necesidades alimentarias.

La dependencia sostuvo que la política de ayuda internacional de México responde a una tradición de solidaridad con otros pueblos ante situaciones de emergencia, y enmarcó el envío dentro de ese criterio humanitario. Con información de La Jornada

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