México y EU abordan migración y seguridad; Sheinbaum suma gusano barrenador, agua y comercio

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el canciller Roberto Velasco sostuvo el jueves una conversación con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron temas de migración y seguridad. En la conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, la mandataria señaló que, además de esos asuntos, se revisaron otros pendientes en la relación bilateral, entre ellos el gusano barrenador, agua y comercio.

Sheinbaum indicó que su gobierno mantiene respaldo a las entidades para la prevención y control del gusano barrenador, así como para las certificaciones requeridas en la actividad ganadera. “Se hizo un proyecto de apoyo a ganaderos en tres estados; en Sonora, en Durango y en Coahuila”, dijo al referirse a un esquema de apoyo extraordinario instrumentado por la administración federal.

La Presidenta explicó que, en algunos casos, los recursos de ese apoyo no se han agotado, por lo que se revisa su continuidad y alcances conforme avanza la aplicación en las entidades participantes. Agregó que su gobierno ya dialoga con el gobernador Américo Villarreal para incorporar a Tamaulipas al programa, en respuesta a las necesidades planteadas en la región. También señaló que Chihuahua solicitó sumarse al proyecto, en un contexto en el que la federación, dijo, acompaña a los estados en tareas de prevención, control y certificación vinculadas con la sanidad animal.

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