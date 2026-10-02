‘2 de octubre no se olvida’... Sheinbaum promete ‘nunca más represión del Estado’

Al iniciar La Mañanera del Pueblo, la mandataria dedicó sus primeras palabras a la fecha y recordó a quienes participaron en aquel movimiento, así como a las víctimas y sus familiares.

A 58 años de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968 , la presidenta Claudia Sheinbaum Pard o recordó este 2 de octubre los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y afirmó que un episodio de esa naturaleza no debe repetirse.

“Hoy 2 de octubre, 2 de octubre no se olvida. Recordamos uno de los episodios más dolorosos de la historia de México: la represión a un movimiento estudiantil en la Plaza de Tlatelolco”, expresó.

El 2 de octubre de 1968 , miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para participar en un mitin del movimiento estudiantil. La jornada terminó con una violenta intervención de fuerzas del Estado y dejó un número de víctimas que no ha podido establecerse con precisión. El INAH señala que el veto informativo de la época dificultó conocer el número real de fallecidos.

SHEINBAUM RECUERDA EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO

Sheinbaum recordó que, dos años atrás, al comenzar su gobierno, presentó un comunicado sobre los hechos de 1968 que posteriormente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La mandataria señaló que aquel documento reconoció como principal responsable de la represión al entonces presidente de México y comandante de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz.

El acuerdo publicado en 2024 estableció el reconocimiento público de los hechos y una disculpa del Estado mexicano a las víctimas y familiares. La medida fue presentada como parte de las acciones para preservar la memoria y reconocer la responsabilidad estatal por lo ocurrido.

Durante su mensaje de este viernes, Sheinbaum también afirmó que Díaz Ordaz reconoció su responsabilidad en distintos momentos posteriores a su Presidencia.

“Nuestra solidaridad siempre a quienes vivieron ese momento, a sus familiares”, manifestó la presidenta.

La referencia al expresidente ocurre en una fecha que cada año concentra actos de memoria y movilizaciones para recordar a las personas afectadas por la represión de 1968.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 MARCÓ A MÉXICO

El movimiento estudiantil de 1968 reunió a estudiantes de distintas instituciones, entre ellas la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, además de profesores y otros sectores sociales. Entre sus demandas se encontraban mayores libertades políticas, respeto a la movilización y el fin de prácticas represivas.

La jornada del 2 de octubre ocurrió apenas 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 1968. De acuerdo con materiales históricos de la Secretaría de Educación Pública, el Ejército había cercado la zona de Tlatelolco y el mitin estudiantil terminó en medio de la intervención de las fuerzas de seguridad.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México considera que la represión de Tlatelolco fue un parteaguas en la vida política nacional y señala que el movimiento de aquel año tuvo un impacto posterior en las libertades políticas y en el proceso de democratización del país.

Con el paso de las décadas, el 2 de octubre se convirtió en una de las fechas más significativas de la memoria política y social de México. La consigna “2 de octubre no se olvida” permanece vinculada con el reclamo de verdad, memoria y justicia alrededor de aquellos acontecimientos.

“NUNCA MÁS UNA REPRESIÓN DEL ESTADO”

Al concluir su mensaje, Sheinbaum fijó la postura de su gobierno respecto a la represión de movimientos sociales y reiteró el compromiso de evitar que hechos como los de 1968 vuelvan a ocurrir.

La presidenta cerró su intervención con una frase que sintetizó el mensaje de la conmemoración: “Nunca más, nunca más una represión del Estado a un movimiento social”.

La declaración se suma a los pronunciamientos que la mandataria ha realizado en años anteriores sobre Tlatelolco. En 2024, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a las víctimas y familiares, en el marco del reconocimiento oficial de los hechos.

El aniversario 58 de la represión vuelve a colocar en el centro de la conversación pública la memoria del movimiento estudiantil de 1968, sus víctimas y la responsabilidad que el Estado mexicano ha reconocido respecto a aquellos acontecimientos.

DATOS CURIOSOS DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968

· La represión ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México.

· El movimiento estudiantil de 1968 involucró a jóvenes de instituciones como la UNAM y el IPN.

· Los Juegos Olímpicos de México 1968 comenzarían el 12 de octubre, apenas 10 días después de los acontecimientos de Tlatelolco.

· El número exacto de personas fallecidas durante la represión continúa siendo objeto de investigación histórica debido a la falta de información completa de la época.