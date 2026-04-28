FGR abre dos investigaciones por caso muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió dos investigaciones por la muerte de los agentes estadounidenses (presuntamente de la Agencia Central de Inteligencia [CIA por sus siglas en inglés]), junto a otros dos elementos estatales, el pasado domingo 19 de abril en la Sierra del Pinal, Chihuahua, presuntamente en torno a un operativo para desmantelar un narcolaboratorio. A través de un comunicado, FGR confirmó la presencia de dos ciudadanos originarios de Estados Unidos, supuestamente colaboradores de agencias de seguridad del vecino país, por lo que investiga si hubo violaciones a la Ley de Seguridad Nacional de México.

Además, la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos reportó que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado se hará cargo de las indagatorias a raíz de la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, la cual notificó que ya analizaba el caso desde hace meses, aunque la FGR desconocía la situación.

“La investigación federal se inició por comunicación de esa Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo de una instalación en área abierta destinada a la confección de narcóticos sintéticos, ubicada entre los municipios de Morelos y Guachochi”, cita la tarjeta informativa de la Fiscalía. Informó que la indagatoria se originó ante la posibilidad de delitos en materia de seguridad nacional, por lo que se determinó que continuará en Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la FECOR en Chihuahua por sus características y relevancia.

¿CUÁLES SON LAS INVESTIGACIONES? De acuerdo con la FGR, la investigación federal se inició por comunicación de la Fiscalía de Chihuahua relacionada con el hallazgo de la instalación en área abierta destinada a la confección de narcóticos sintético, entre los municipios de Morelos y Guachochi. Mientras que la segunda se puso en marcha luego que el ex fiscal César Jauregui ofreció una rueda de prensa el 19 de abril, así como la información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal del estado de Chihuahua ante “la presencia de personas extranjeras, por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional, se determinó continuarla en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la misma FECOR”.

FGR puntualizó que hasta el 27 de abril, la FGE de Chihuahua remitió copia de la carpeta iniciada en el fuero local, por lo que aquellas actuaciones realizadas por la autoridad ministerial se encuentra en análisis para su integración en las carpetas referida del ámbito federal. Es decir, a partir de lo ocurrido “se investiga la comisión de posibles delitos de competencia de la FGR, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado. Los avances y resultados de las indagatorias se comunicarán de manera transparente y oportuna, observando las implicaciones del debido proceso”, finaliza el comunicado de la FGR.

RENUNCIA DE FISCAL DE CHIHUAHUA El Fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, renunció este lunes a su cargo en medio de la polémica por la incursión de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano y su posterior muerte tras un operativo. “En ejercicio del deber de responsabilidad y con pleno respeto a la transparencia, presento mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal del Estado”, informó en conferencia de prensa. La Fiscalía General de Chihuahua, a través de su nueva unidad creada para indagar el operativo en la Sierra Tarahumara cuestionado por posible participación de agentes extranjeros, reconoció este lunes que existen elementos que sugieren que elementos de Estados Unidos pudieron colaborar extraoficialmente en la zona.

MARU CAMPOS NO SABÍA DE PRESENCIA DE LA CIA La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo ante el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que no sabía que elementos de la CIA habían participado en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en su estado. En conferencia este martes, el funcionario indicó que esa fue la información que la Mandataria le transmitió en la reunión que sostuvieron para revisar el tema.

“La Gobernadora de Chihuahua a mí me dijo de que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, refirió. Harfuch y Campos se reunieron luego de que trascendiera que dos agentes de la CIA fallecieron junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación en un accidente automovilístico, tras haber realizado el aseguramiento del narcolaboratorio. (Con información de Reforma y VANGUARDIA)

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