Amenaza a México crisis en pensiones: ya presiona a finanzas públicas

CDMX.- México está más cerca de vivir el pico de la crisis por las pensiones.

En 2025, el gasto en pensiones y jubilaciones del Gobierno federal rebasó los 1.6 billones de pesos, lo que significó un incremento de 6.8 por ciento real anual, exhiben datos de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Esa cifra contempla el pago de pensiones y jubilaciones del IMSS, el ISSSTE, Pemex y la CFE, y no consideran el gasto de las pensiones del Bienestar.

Fausto Hernández Trillo, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que México ya vive una crisis en materia de pensiones y está cada vez más cerca del pico de presión en las finanzas públicas.

“Es un asunto que le quita grados de libertad a las finanzas públicas porque ya ahorita se lleva el 18 por ciento del Presupuesto. Entonces esto va ir creciendo porque más gente se va ir retirando, sobre todo bajo la Ley 73, que es mucho más benévola, y es el Estado es el que se compromete a pagarla”, dijo en entrevista.