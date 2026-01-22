A 2 días de su secuestro, esto se sabe sobre la tiktoker ‘La Nicholette’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 22 enero 2026
    A 2 días de su secuestro, esto se sabe sobre la tiktoker ‘La Nicholette’
    A dos días de la desaparición de la influencer conocida como La Nicholette, autoridades federales confirmaron avances relevantes en la investigación. VANGUARDIA/ARCHIVO

Autoridades federales y estatales informan avances en la búsqueda de la tiktoker La Nicholette, privada de la libertad en Culiacán, Sinaloa

Durante la conferencia matutina de este jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre los primeros avances en la investigación por la privación ilegal de la libertad de la creadora de contenido conocida como La Nicholette. El funcionario señaló que existe una coordinación directa con las autoridades del estado de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa notificó a la federación sobre líneas de investigación activas, particularmente relacionadas con el análisis de vehículos que habrían sido utilizados durante el ilícito. Este rastreo se considera clave para reconstruir la secuencia de los hechos.

García Harfuch subrayó que el seguimiento de estas unidades se mantiene activo y que el objetivo prioritario es localizar a la víctima con vida y dar con los responsables en el menor tiempo posible, utilizando herramientas de inteligencia y análisis de movilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan el secuestro de la influencer Nicholette en Culiacán; fue interceptada por hombres armados

RASTREO DE VEHÍCULOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Uno de los puntos centrales de la investigación es el rastreo de vehículos presuntamente involucrados en el secuestro. Las autoridades señalaron que el análisis de trayectorias, cámaras de videovigilancia y registros vehiculares permitirá establecer rutas y posibles ubicaciones relacionadas con el caso.

Este tipo de investigaciones, indicaron fuentes oficiales, requiere un trabajo técnico minucioso para evitar errores y garantizar resultados sólidos. Por ello, se mantiene la colaboración entre corporaciones de seguridad locales y federales, así como áreas especializadas en inteligencia.

Las autoridades no han revelado mayores detalles para no entorpecer las indagatorias, pero reiteraron que la información recopilada hasta ahora representa un avance significativo en el esclarecimiento del caso.

FICHA DE LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO DE LA DESAPARICIÓN

Como parte de las acciones más recientes, la Fiscalía del Estado de Sinaloa difundió una ficha de localización de La Nicholette. En el documento se incluyen datos generales, señas particulares, características físicas y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en una plaza comercial identificada como 1111, ubicada en la colonia Isla Musala, en la ciudad de Culiacán. De acuerdo con los reportes oficiales, la privación de la libertad se registró al interior de una boutique.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de la influencer, recordando que los reportes pueden realizarse de manera anónima a través de los canales oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es La Nicholette?... tiktoker que fue privada de su libertad en Culiacán y que tiene su propio corrido

DATOS CURIOSOS

· El caso es atendido de forma conjunta por autoridades estatales y federales

· El rastreo vehicular es una de las principales líneas de investigación

· La ficha de localización ya circula a nivel estatal

· El hecho ocurrió en una zona comercial de alta afluencia

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Narcotráfico
Secuestros

Personajes


Omar García Harfuch

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

El regaño de Sheinbaum a Harfuch
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la detención de Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, en Michoacán

Cae en Michoacán a Carlos Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, objetivo prioritario por extorsión y homicidios
Carreras. El Salón de la Fama de los Compositores reconocerá a figuras clave de la música contemporánea y del rock en una ceremonia que se celebrará en Nueva York.

Eligen a Alanis Morissette, Taylor Swift y Gene Simmons para el Salón de la Fama de los Compositores
El 2026 abrió con un cambio significativo: el registro al padrón de telefonía móvil, que se hizo obligatorio desde el día 9 de enero.

Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista
¿Te llegó un mensaje de Spotify a cerca de tu método de pago? Usuarios en redes sociales reportaron que recibieron un mensaje de texto en el que el remitente se hacía pasar por la aplicación de streaming.

‘Su método de pago venció’: alertan suplantación de Spotify para estafar a usuarios

Las nominaciones para la 98ª edición de los Premios Oscar se darán a conocer hoy jueves 22 de enero de 2026.

Premio Óscar 2026... Conoce a los nominados de la gran gala de cine (Lista Completa)
La Embajada de Estados Unidos en México anunció que el programa de FIFA PASS o Pase FIFA ha iniciado.

Mundial 2026: Embajada de EU abre citas prioritarias para tramitar la visa con FIFA PASS