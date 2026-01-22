A 2 días de su secuestro, esto se sabe sobre la tiktoker ‘La Nicholette’

De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa notificó a la federación sobre líneas de investigación activas, particularmente relacionadas con el análisis de vehículos que habrían sido utilizados durante el ilícito. Este rastreo se considera clave para reconstruir la secuencia de los hechos.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , Omar García Harfuch , informó sobre los primeros avances en la investigación por la privación ilegal de la libertad de la creadora de contenido conocida como La Nicholette . El funcionario señaló que existe una coordinación directa con las autoridades del estado de Sinaloa.

García Harfuch subrayó que el seguimiento de estas unidades se mantiene activo y que el objetivo prioritario es localizar a la víctima con vida y dar con los responsables en el menor tiempo posible, utilizando herramientas de inteligencia y análisis de movilidad.

RASTREO DE VEHÍCULOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Uno de los puntos centrales de la investigación es el rastreo de vehículos presuntamente involucrados en el secuestro. Las autoridades señalaron que el análisis de trayectorias, cámaras de videovigilancia y registros vehiculares permitirá establecer rutas y posibles ubicaciones relacionadas con el caso.

Este tipo de investigaciones, indicaron fuentes oficiales, requiere un trabajo técnico minucioso para evitar errores y garantizar resultados sólidos. Por ello, se mantiene la colaboración entre corporaciones de seguridad locales y federales, así como áreas especializadas en inteligencia.

Las autoridades no han revelado mayores detalles para no entorpecer las indagatorias, pero reiteraron que la información recopilada hasta ahora representa un avance significativo en el esclarecimiento del caso.

FICHA DE LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO DE LA DESAPARICIÓN

Como parte de las acciones más recientes, la Fiscalía del Estado de Sinaloa difundió una ficha de localización de La Nicholette. En el documento se incluyen datos generales, señas particulares, características físicas y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en una plaza comercial identificada como 1111, ubicada en la colonia Isla Musala, en la ciudad de Culiacán. De acuerdo con los reportes oficiales, la privación de la libertad se registró al interior de una boutique.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de la influencer, recordando que los reportes pueden realizarse de manera anónima a través de los canales oficiales.

DATOS CURIOSOS

· El caso es atendido de forma conjunta por autoridades estatales y federales

· El rastreo vehicular es una de las principales líneas de investigación

· La ficha de localización ya circula a nivel estatal

· El hecho ocurrió en una zona comercial de alta afluencia