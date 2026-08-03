A cien años de la Guerra Cristera: el conflicto bélico que enfrentó al Estado revolucionario con la fe de millones de mexicanos

No se trataba de una rebelión motivada por la disputa del poder presidencial ni por diferencias entre caudillos militares.

El verano de 1926 cambió para siempre la historia de México. Mientras el país intentaba dejar atrás los años de violencia de la Revolución Mexicana y construir un nuevo orden político bajo las instituciones emanadas de la Constitución de 1917 , un conflicto de naturaleza distinta comenzaba a gestarse en pueblos, rancherías y ciudades del occidente del país.

Tampoco era una guerra provocada por intereses económicos o territoriales. Era una confrontación nacida del choque entre dos concepciones irreconciliables sobre el papel de la religión en la vida pública de la nación.

Hace cien años, el 31 de julio de 1926, miles de templos católicos cerraron sus puertas por decisión del episcopado mexicano.

Las campanas dejaron de sonar, las celebraciones religiosas fueron suspendidas y millones de fieles quedaron privados del culto público.

Lo que inicialmente parecía una protesta pacífica frente a la aplicación de una legislación considerada injusta terminó convirtiéndose en uno de los conflictos armados más sangrientos del México posrevolucionario.

Durante casi tres años, extensas regiones de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Durango y Nayarit fueron escenario de combates, emboscadas, ejecuciones, incendios de poblaciones, desplazamientos forzados y una violencia que marcó para siempre la memoria de miles de familias.

La Guerra Cristera continúa siendo uno de los episodios más debatidos de la historia nacional.

Durante décadas predominó una versión oficial que la describía como una insurrección impulsada por sectores conservadores inconformes con las transformaciones de la Revolución Mexicana.

En contraste, numerosos historiadores, investigadores e instituciones vinculadas a la Iglesia sostuvieron que el levantamiento fue una respuesta desesperada de comunidades enteras frente a una política que consideraban persecutoria contra la libertad religiosa.

Un siglo después, los documentos históricos permiten afirmar que ambas interpretaciones contienen elementos de verdad, pero ninguna explica por sí sola la complejidad del conflicto.

Para comprender por qué decenas de miles de mexicanos decidieron empuñar un fusil al grito de «¡Viva Cristo Rey!», es indispensable remontarse varias décadas atrás.

La confrontación entre el Estado y la Iglesia no nació con la Guerra Cristera. Sus raíces se hunden en el siglo XIX, cuando el triunfo del liberalismo transformó profundamente la estructura política del país. Las Leyes de Reforma impulsadas por el gobierno de Benito Juárez separaron oficialmente a la Iglesia del Estado, nacionalizaron los bienes eclesiásticos, establecieron el matrimonio civil, secularizaron los cementerios y limitaron la participación del clero en asuntos públicos.

Aquellas medidas provocaron una intensa resistencia en amplios sectores de la población, aunque terminaron convirtiéndose en la base jurídica del México moderno.

Durante el prolongado gobierno de Porfirio Díaz se alcanzó una especie de equilibrio no escrito.

Aunque las disposiciones liberales permanecieron vigentes, las autoridades toleraron una amplia actividad religiosa y la Iglesia recuperó parte de la influencia social que había perdido décadas antes. Ese entendimiento informal terminó con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910.

Los dirigentes revolucionarios veían con desconfianza el enorme peso que la Iglesia conservaba sobre la sociedad.

Consideraban que el nuevo Estado debía ser la única autoridad capaz de conducir la vida pública del país. Esa convicción quedó reflejada en la Constitución de 1917, particularmente en los artículos 3, 5, 24, 27 y 130, que establecieron un régimen de estricta separación entre la Iglesia y el Estado.

La educación pública sería laica; las órdenes religiosas quedarían prohibidas; las iglesias no podrían poseer bienes inmuebles; los ministros de culto perderían diversos derechos políticos y las autoridades estatales tendrían facultades para regular el número de sacerdotes autorizados a ejercer su ministerio.

En los años inmediatamente posteriores a la promulgación de la Constitución, esas disposiciones fueron aplicadas con relativa moderación.

Los gobiernos de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón evitaron llevar el conflicto hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando el general Plutarco Elías Calles asumió la Presidencia de la República el 1 de diciembre de 1924.

Calles pertenecía a una generación de revolucionarios convencidos de que el Estado debía consolidar plenamente su autoridad después de una década de guerras civiles.

Consideraba que ninguna institución podía situarse por encima de la ley y que la Iglesia conservaba un poder político incompatible con el proyecto revolucionario.

Bajo esa lógica impulsó una política destinada a hacer cumplir estrictamente las disposiciones constitucionales que durante años habían permanecido prácticamente inactivas.

El punto de ruptura llegó en junio de 1926 con la promulgación de la reforma al Código Penal conocida popularmente como la Ley Calles.

La legislación endurecía las sanciones contra los ministros de culto que incumplieran las normas constitucionales.

Se establecieron multas, penas de prisión y mecanismos de vigilancia sobre la actividad religiosa.

En varias entidades federativas, gobernadores particularmente anticlericales fueron todavía más lejos y limitaron el número de sacerdotes permitidos, provocando que millones de católicos quedaran prácticamente sin atención pastoral.

La respuesta de la jerarquía eclesiástica fue inmediata. Tras fracasar diversos intentos de negociación con el gobierno federal, los obispos anunciaron la suspensión indefinida del culto público a partir del 31 de julio de 1926.

Aquella decisión produjo una conmoción sin precedentes. Iglesias cerradas, altares vacíos y comunidades enteras privadas de las ceremonias religiosas acompañaron uno de los momentos más tensos de la historia contemporánea de México.

Para el gobierno, la medida representaba una presión política inaceptable; para millones de creyentes era la prueba de que la libertad religiosa se encontraba gravemente amenazada.

En un primer momento la resistencia fue esencialmente pacífica. Organizaciones como la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa promovieron campañas de boicot económico, exhortando a la población a reducir el consumo, evitar espectáculos públicos y ejercer presión mediante formas de desobediencia civil. Sin embargo, conforme aumentaban las detenciones, el cierre de templos y los enfrentamientos con las autoridades, numerosos grupos comenzaron a convencerse de que las vías pacíficas habían fracasado.

Fue entonces cuando la protesta dio paso a la insurrección.

En los Altos de Jalisco, en las montañas de Michoacán, en las comunidades rurales de Guanajuato y en numerosas localidades del centro-occidente mexicano comenzaron a surgir pequeñas partidas de hombres armados.

La mayoría eran campesinos, rancheros, pequeños propietarios, artesanos o antiguos combatientes revolucionarios.

Muy pocos tenían formación militar profesional y aún menos pertenecían al clero.

Lejos de la imagen difundida durante muchos años, la Guerra Cristera no fue combatida por sacerdotes, sino principalmente por civiles que afirmaban defender el derecho a practicar libremente su religión.

Los primeros grupos armados surgieron de manera espontánea y sin una estructura de mando unificada.

En muchas comunidades bastó el arresto de un sacerdote, la clausura de un templo o la intervención de las autoridades en las festividades religiosas para que decenas de hombres decidieran organizarse.

Armados con viejos fusiles de la Revolución, escopetas de cacería, machetes e incluso herramientas agrícolas, comenzaron a hostigar a pequeñas guarniciones federales, destruir líneas telegráficas y atacar convoyes militares.

Lo que en un principio el gobierno consideró simples brotes de inconformidad pronto se convirtió en una rebelión de grandes dimensiones.

El Ejército Federal respondió con rapidez. El presidente Calles ordenó movilizar miles de soldados hacia las zonas donde la insurgencia comenzaba a ganar terreno.

La estrategia consistía en impedir que los rebeldes consolidaran posiciones permanentes, controlar las principales vías de comunicación y aislar a las comunidades que les brindaban apoyo.

Sin embargo, el terreno montañoso del occidente mexicano favorecía las tácticas de guerrilla empleadas por los cristeros. Conocían cada vereda, cada cañada y cada cerro, lo que les permitía atacar por sorpresa y desaparecer antes de que llegaran los refuerzos.

Uno de los factores que explican el crecimiento del movimiento fue el respaldo de amplios sectores de la población rural. En numerosos pueblos, las familias alimentaban a los combatientes, escondían armas y servían como red de información sobre los desplazamientos del Ejército.

Aquella solidaridad no obedecía únicamente a motivos religiosos. En muchas regiones existía también un profundo resentimiento hacia las autoridades locales, acusadas de abusos, arbitrariedades y corrupción. La defensa de la fe y el descontento social terminaron mezclándose en un mismo conflicto.

La rebelión encontró muy pronto figuras capaces de darle organización militar.

El más destacado fue Enrique Gorostieta Velarde, un general retirado del Ejército Federal que, paradójicamente, no era un católico practicante.

Su experiencia militar resultó decisiva para transformar un conjunto de guerrillas dispersas en una fuerza más disciplinada y con objetivos estratégicos definidos.

Bajo su mando, los cristeros comenzaron a coordinar operaciones en distintos estados, mejorar sus líneas de abastecimiento y establecer sistemas de comunicación que les permitieron sostener la guerra durante casi tres años.

Junto a Gorostieta destacaron jefes regionales como Victoriano Ramírez, conocido como El Catorce, Jesús Degollado Guízar, Pedro Quintanar y otros comandantes cuya autoridad provenía del prestigio ganado en combate más que de una jerarquía formal.

Muchos eran campesinos convertidos en militares por las circunstancias, hombres que jamás habían imaginado dirigir columnas de cientos o miles de combatientes.

Del lado gubernamental, el Ejército contaba con una ventaja considerable en armamento, artillería, transporte y recursos económicos.

No obstante, esa superioridad tecnológica no siempre se traducía en victorias.

La guerra irregular obligaba a las tropas federales a combatir en territorios difíciles, donde el apoyo de la población civil a menudo favorecía a los insurgentes. Ello dio lugar a una campaña larga y desgastante que incrementó el costo humano para ambos bandos.

Uno de los capítulos más relevantes de la Guerra Cristera fue la participación de las mujeres.

Durante mucho tiempo su contribución permaneció prácticamente invisible en la historiografía oficial.

Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que miles de ellas desempeñaron un papel esencial para la supervivencia del movimiento.

Integradas en las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, organizaron redes clandestinas para transportar armas, municiones, alimentos, medicinas y mensajes entre los distintos frentes de combate.

Muchas recorrían decenas de kilómetros ocultando cartuchos bajo sus vestidos o simulando actividades cotidianas para burlar los retenes militares.

Otras atendían hospitales improvisados, ocultaban sacerdotes perseguidos o servían como enlaces entre las comunidades rebeldes. Sin aquella estructura de apoyo, difícilmente la insurgencia habría resistido tanto tiempo.

La guerra también dejó escenas de extraordinaria crueldad. Tanto las fuerzas federales como algunos grupos cristeros fueron acusados de cometer ejecuciones sumarias y represalias contra la población civil.

Diversos pueblos fueron incendiados, numerosas familias abandonaron sus hogares y miles de personas quedaron atrapadas entre dos fuegos.

El conflicto adquirió, en muchas regiones, las características de una auténtica guerra civil, donde vecinos, amigos e incluso integrantes de una misma familia terminaron combatiendo en bandos opuestos.

Uno de los episodios que mayor impacto causó dentro y fuera de México fue el fusilamiento del jesuita Miguel Pro, el 23 de noviembre de 1927.

Acusado de participar en un atentado contra el expresidente Álvaro Obregón, fue ejecutado sin que existieran pruebas concluyentes de su responsabilidad.