¡A ritmo norteño! Samuel García lanza video oficial para encender la fiesta del Mundial en Monterrey

La fiebre mundialista ya se siente con todo en Nuevo León. A solo unos días de que ruede el balón en la competencia de fútbol más grande del planeta, el gobernador Samuel García sorprendió a la afición al anunciar el lanzamiento del videoclip de la canción oficial “El Mundial Más Norteño” . Esta producción promete contagiar el orgullo y la alegría regiomontana a todo el mundo.

EL ESTRENO QUE ENCIENDE LA PASIÓN DE NUEVO LEÓN

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal confirmó que el material audiovisual se estrenará este mismo jueves a las 20:00 horas. Aunque García se encontraba cumpliendo compromisos en la Ciudad de México, planeó su regreso inmediato para no perderse los últimos detalles del ambiente mundialista. Esta iniciativa busca consolidar la identidad de la región de una forma sumamente original, mezclando el toque musical, la calidez de su gente y la pasión por el fútbol que caracteriza a Monterrey.

MONTERREY ESTÁ LISTO PARA RECIBIR AL MUNDO

La emoción no es para menos, ya que el Gigante de Acero será una de las sedes clave del torneo. De hecho, durante una reciente gira de trabajo por Europa, Samuel García se reunió con Simon Åström y Kim Källström, altos directivos de la Asociación Sueca de Fútbol. En este encuentro, donde hubo intercambio de playeras, el gobernador invitó formalmente a toda la afición de Suecia a viajar a Monterrey para disfrutar de la experiencia mundialista completa: sus hoteles, su gastronomía, su cerveza y la hospitalidad regia. Incluso Leo, una de las mascotas oficiales de México para esta Copa del Mundo, formó parte de la comitiva que enamoró a los directivos europeos.

EL CALENDARIO DE PARTIDOS EN EL ESTADIO BBVA

La Sultana del Norte albergará cuatro encuentros de primer nivel que prometen llenar las gradas de fiesta y color internacional. La actividad arrancará con el debut de la sede el domingo 14 de junio a las 20:00 horas, precisamente con el emocionante choque entre Suecia y Túnez.