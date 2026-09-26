Abaten a Rafael “N”, alias “El Mansito”, tras enfrentamiento en Morelia

Elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán abatieron a Rafael “N”, alias “El Mansito” o “El Jocker”, en la ciudad de Morelia . El enfrentamiento ocurrió cuando el sospechoso disparó contra los agentes de seguridad para evitar su detención durante un operativo desplegado en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública catalogaba al individuo como un objetivo prioritario de alto valor para el estado. La línea principal de investigación lo vincula de forma directa con delitos de extorsión en la región.

El intercambio de disparos comenzó en el momento en que los agentes detectaron al sospechoso sobre la Avenida Periodismo. Al notar la presencia de las patrullas policiales, el hombre abrió fuego con un arma corta para intentar escapar del lugar, lo que provocó la reacción inmediata de los uniformados.

Autoridades periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron minutos después para acordonar el perímetro de la escena. La fiscalía inició las investigaciones de ley, la recolección de pruebas físicas y el traslado del cuerpo a las instalaciones del servicio médico forense.