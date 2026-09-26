Abaten a Rafael “N”, alias “El Mansito”, tras enfrentamiento en Morelia

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    Abaten a Rafael “N”, alias “El Mansito”, tras enfrentamiento en Morelia
    Abaten a Rafael “N”, alias “El Mansito” tras enfrentamiento en Morelia. X

Elementos de la SSP Michoacán abatieron al objetivo prioritario por extorsión luego de registrarse una agresión armada durante un operativo policial.

Elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán abatieron a Rafael “N”, alias “El Mansito” o “El Jocker”, en la ciudad de Morelia. El enfrentamiento ocurrió cuando el sospechoso disparó contra los agentes de seguridad para evitar su detención durante un operativo desplegado en la zona.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ratifican-sentencia-contra-sergio-islas-ligado-a-la-estafa-maestra-le-ordenan-devolver-mas-de-250-mdp-CC23744745

La Secretaría de Seguridad Pública catalogaba al individuo como un objetivo prioritario de alto valor para el estado. La línea principal de investigación lo vincula de forma directa con delitos de extorsión en la región.

El intercambio de disparos comenzó en el momento en que los agentes detectaron al sospechoso sobre la Avenida Periodismo. Al notar la presencia de las patrullas policiales, el hombre abrió fuego con un arma corta para intentar escapar del lugar, lo que provocó la reacción inmediata de los uniformados.

Autoridades periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron minutos después para acordonar el perímetro de la escena. La fiscalía inició las investigaciones de ley, la recolección de pruebas físicas y el traslado del cuerpo a las instalaciones del servicio médico forense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-medios-mas-cuerpos-en-fosas-que-las-autoridades-en-mexico-BC23744401

¿QUIÉN ERA RAFAEL “N”?

Era conocido como “El Mansito” o “El Jocker” era catalogado por las autoridades de Michoacán como un objetivo prioritario, era investigado de manera directa como uno de los principales responsables de cobrar “piso” y extorsionar comerciantes y habitantes.

Contaba con órdenes de aprehensión vigentes por estos delitos, las investigaciones de inteligencia lo ubicaban como integrante de una célula criminal cuyas actividades operativas se extendían entre los estados de Michoacán y Guanajuato.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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