Abaten a tres civiles durante enfrentamiento en Quitupan, Michoacán

GUADALAJARA, JAL.- Tres presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento con personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que inició en Michoacán y concluyó la mañana de este sábado en el Municipio de Quitupan. De acuerdo con información preliminar, los ocupantes de dos camionetas se habrían enfrentado a balazos con elementos federales durante una persecución que se extendió desde territorio michoacano hasta los límites con Jalisco.

El operativo terminó en la intersección de las calles Juárez, Bicentenario de la Independencia y Morelos, en la localidad de Benito Juárez, en Quitupan, donde fueron abatidos tres de los agresores. ASEGURAN ARMAS Y UNIDADES Tras controlar la situación, las autoridades aseguraron tres rifles de asalto y las dos camionetas en las que viajaban los sospechosos. La zona permaneció resguardada por elementos federales mientras se realizaban las primeras diligencias bajo mando y conducción del Ministerio Público Federal.

Hasta el momento no se ha informado sobre elementos de las fuerzas federales lesionados ni se ha dado a conocer la identidad de los fallecidos.

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