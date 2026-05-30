Abaten a tres civiles durante enfrentamiento en Quitupan, Michoacán

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    Abaten a tres civiles durante enfrentamiento en Quitupan, Michoacán
    Tras controlar la situación, las autoridades aseguraron tres rifles de asalto y las dos camionetas en las que viajaban los sospechosos. Cuartoscuro

De acuerdo con información preliminar, los ocupantes de dos camionetas se habrían enfrentado a balazos con elementos federales

GUADALAJARA, JAL.- Tres presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento con personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que inició en Michoacán y concluyó la mañana de este sábado en el Municipio de Quitupan.

De acuerdo con información preliminar, los ocupantes de dos camionetas se habrían enfrentado a balazos con elementos federales durante una persecución que se extendió desde territorio michoacano hasta los límites con Jalisco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-cinco-miembros-del-cjng-tras-narcobloqueos-en-michoacan-CG21053809

El operativo terminó en la intersección de las calles Juárez, Bicentenario de la Independencia y Morelos, en la localidad de Benito Juárez, en Quitupan, donde fueron abatidos tres de los agresores.

ASEGURAN ARMAS Y UNIDADES

Tras controlar la situación, las autoridades aseguraron tres rifles de asalto y las dos camionetas en las que viajaban los sospechosos.

La zona permaneció resguardada por elementos federales mientras se realizaban las primeras diligencias bajo mando y conducción del Ministerio Público Federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/enciende-a-aquila-ejecucion-de-maestro-y-lideres-comunales-se-desatan-bloqueos-y-quema-de-vehiculos-CH21042264

Hasta el momento no se ha informado sobre elementos de las fuerzas federales lesionados ni se ha dado a conocer la identidad de los fallecidos.

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