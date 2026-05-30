Cae ‘El Repollo’, operador clave de Cárteles Unidos en Michoacán

CDMX.-En un operativo conjunto entre fuerzas federales, Alfonso Valencia Valencia, alias “El Repollo”, identificado como un operador relevante de la organización criminal Cárteles Unidos, fue detenido en Tepalcatepec, Michoacán. La captura se logró tras trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, los cuales permitieron ubicar dos domicilios en la Colonia El Chivo, donde presuntamente habitaba el objetivo.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ejecutaron una orden de cateo que derivó en el cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Valencia Valencia operaba bajo las órdenes directas de Juan José Farías Mendoza, alias “Juango”, quien es hijo de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, líder de Cárteles Unidos.

ERA ENLACE CON AUTORIDADES Dentro de la estructura criminal, “El Repollo” desempeñaba funciones clave como enlace con autoridades estatales y municipales en Tepalcatepec, operador de laboratorios clandestinos de metanfetamina, coordinador de tráfico de armas y drogas y blanqueo de capitales mediante operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El detenido cuenta con una solicitud de extradición por parte de las autoridades estadounidenses, donde enfrenta cargos por posesión, fabricación y distribución de narcóticos, así como conspiración y portación de arma de fuego Durante el operativo en Michoacán, las autoridades aseguraron 4 armas largas, cargadores y aproximadamente 130 cartuchos, dos chalecos tácticos y una bolsa con una sustancia cristalina, presuntamente droga. La detención de Alfonso “N” es considerada por el Gobierno federal como un golpe estratégico a la estructura operativa de la organización criminal en la región.

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