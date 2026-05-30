Cae ‘El Repollo’, operador clave de Cárteles Unidos en Michoacán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Cae ‘El Repollo’, operador clave de Cárteles Unidos en Michoacán
    La captura se logró tras trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad. Cortesía

Alfonso Valencia Valencia fue detenido en Tepalcatepec, en un operativo conjunto entre fuerzas federales

CDMX.-En un operativo conjunto entre fuerzas federales, Alfonso Valencia Valencia, alias “El Repollo”, identificado como un operador relevante de la organización criminal Cárteles Unidos, fue detenido en Tepalcatepec, Michoacán.

La captura se logró tras trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, los cuales permitieron ubicar dos domicilios en la Colonia El Chivo, donde presuntamente habitaba el objetivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-humo-en-zona-de-abordaje-de-la-terminal-2-del-aicm-NG21052179

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ejecutaron una orden de cateo que derivó en el cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Valencia Valencia operaba bajo las órdenes directas de Juan José Farías Mendoza, alias “Juango”, quien es hijo de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, líder de Cárteles Unidos.

ERA ENLACE CON AUTORIDADES

Dentro de la estructura criminal, “El Repollo” desempeñaba funciones clave como enlace con autoridades estatales y municipales en Tepalcatepec, operador de laboratorios clandestinos de metanfetamina, coordinador de tráfico de armas y drogas y blanqueo de capitales mediante operaciones con recursos de procedencia ilícita.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-armado-en-salamanca-deja-seis-personas-muertas-AG21051643

El detenido cuenta con una solicitud de extradición por parte de las autoridades estadounidenses, donde enfrenta cargos por posesión, fabricación y distribución de narcóticos, así como conspiración y portación de arma de fuego

Durante el operativo en Michoacán, las autoridades aseguraron 4 armas largas, cargadores y aproximadamente 130 cartuchos, dos chalecos tácticos y una bolsa con una sustancia cristalina, presuntamente droga.

La detención de Alfonso “N” es considerada por el Gobierno federal como un golpe estratégico a la estructura operativa de la organización criminal en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia
Narcotráfico
Seguridad

Localizaciones


Michoacán
Tepalcatepec

Organizaciones


FGR
Sspc
Ejército Mexicano

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Traición a la patria

Traición a la patria
true

Dos Leones y la misma advertencia: conectar
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense.

ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), arribaron a Reynosa, Tamaulipas.

Cártel del noreste está en la mira de Trump
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), fue fotografiado en el Hotel Ixtapan Spas Resort de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Peña Nieto reaparece en México, es visto en hotel de Ixtapan de la Sal
El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite que las personas de la tercera edad que continúan trabajando formalmente accedan al reparto de utilidades.

INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo
Usuarios en México ya pueden verificar si su línea telefónica está vinculada correctamente a su CURP ante la CRT y solicitar desvinculaciones.

¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?
Saraperos de Saltillo abrió el Clásico Coahuilense con triunfo 4-1 sobre Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

¡Arde el Clásico Coahuilense! Saraperos de Saltillo silencia a Acereros en Monclova