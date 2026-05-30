Caen cinco miembros del CJNG tras ‘narcobloqueos’ en Michoacán

CDMX.- En Zitácuaro, Michoacán, se registraron choques armados entre corporaciones federales y células delictivas que dejaron cinco detenidos, además de bloqueos viales con unidades incendiadas y el ataque a un comercio. El saldo preliminar de estos incidentes es de cinco presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos, así como el incendio de vehículos, un autobús de pasajeros y un establecimiento comercial en distintos puntos de la localidad.

Los disturbios comenzaron a registrarse a partir del mediodía en la tenencia de Aputzio de Juárez, una comunidad ubicada en los límites con el Estado de México. Elementos del Ejército Mexicano sufrieron agresiones con armas de fuego de alto poder por parte de civiles armados mientras realizaban tareas de vigilancia. El ataque derivó en un choque a tiros en el que los uniformados lograron someter y capturar a cinco de los agresores en posesión de armamento de grueso calibre. INCENDIAN AUTOS PARTICULARES Para obstaculizar el avance de los refuerzos militares y facilitar su escape, células operativas de la misma organización criminal desataron bloqueos simultáneos y disturbios en la cabecera municipal, recurriendo al uso de unidades de transporte público. Testigos reportaron que los delincuentes incendiaron al menos dos vehículos particulares, un autobús de la empresa Autovías y una tienda de conveniencia de la cadena Oxxo situada en la colonia La Joya, lo que provocó alarma entre la población y el sobrevuelo de un helicóptero EC-725 Cougar artillado de la Fuerza Aérea Mexicana.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de Michoacán reportó afectaciones iniciales en seis rutas de comunicación fundamentales de la demarcación. Entre las zonas obstruidas por barricadas e incendios figuraron la desviación hacia el Municipio de Ocampo, el acceso a la comunidad de Loma Larga, la zona de San Felipe de Los Alzati, el tramo Hucaz en dirección a El Naranjo y la vialidad Revolución Sur. LIMITAN TRASLADOS Frente a la contingencia, el Ayuntamiento de Zitácuaro activó la totalidad de su personal de Seguridad Pública y Protección Civil para colaborar con los bomberos locales en la mitigación de los siniestros y resguardar a los habitantes. En sus comunicados iniciales, las autoridades municipales instaron a la ciudadanía a limitar sus traslados y calificaron las obstrucciones de las vialidades como actos ajenos a la administración local que no respondían a demandas formales hacia el municipio. Hacia las 14:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reportó el restablecimiento del orden público tras un despliegue conjunto de la Guardia Civil, corporaciones estatales y fuerzas federales.

“Asimismo, las corporaciones de seguridad mantienen recorridos permanentes de vigilancia y monitoreo en el municipio, con el objetivo de preservar el orden público y brindar seguridad a la ciudadanía”, apuntó. El personal de seguridad neutralizó los bloqueos activos, retiró los restos de las unidades siniestradas y liberó las principales vías de comunicación, tales como las salidas hacia Morelia, Toluca y Aputzio. MANTIENEN PATRULLAJES Los cinco hombres capturados en la comunidad de Aputzio de Juárez quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para determinar su situación jurídica, mientras que las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantienen patrullajes permanentes en la región oriente de Michoacán para salvaguardar el orden y descartar nuevos brotes de violencia.

Hasta el momento, los reportes oficiales indican que las incidencias concluyeron con saldo blanco en cuanto a personas lesionadas o víctimas mortales.

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