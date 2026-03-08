Rancho Izaguirre condujo a ‘El Mencho’

México
/ 8 marzo 2026
    Rancho Izaguirre condujo a ‘El Mencho’
El 2 de noviembre fue girada la orden de aprehensión contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes por el caso del Rancho Izaguirre

La última orden de aprehensión contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” fue girada por el caso del Rancho Izaguirre, en el último Día de Muertos de su vida.

El 2 de noviembre pasado un juez de control de Almoloya de Juárez, Estado de México, instruyó la captura del ahora extinto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo” o “El Sagrado Hombre”, el hombre al que ya se vislumbraba como su sucesor.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch reporta 47 detenidos por caso Rancho Izaguirre; FGR dará detalles, dice Sheinbaum

El juzgador instruyó las capturas por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de llevar a cabo delitos de acopio de armas y en materia de trata de personas, señalan documentos judiciales.

Contra “El Mencho” ya existía una orden de detención provisional con fines de extradición, girada el 30 de enero de 2015 por el entonces Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de la CDMX.

TE PUEDE INTERESAR: Colectivo Guerreros Buscadores cuestiona versión de la FGR sobre el Rancho Izaguirre a un año de su hallazgo

Respecto a la orden de aprehensión librada hace cuatro meses, se basa en 15 datos de prueba, incluido un oficio con los testimonios de 8 jóvenes que fueron reclutados mediante engaños y entrenados en el Rancho Izaguirre, así como las declaraciones de los testigos protegidos con nombres clave “Piscis” y “El Elegante”.

El primero es un ex integrante del Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que desde el 2019 se unió al CJNG y era escolta de “El Sapo”; en tanto que el segundo era uno de los sicarios “graduados” de la “Escuelita” en el rancho ubicado en el municipio de Teuchitlán.

Otros datos de prueba presentados por la FGR son una denuncia anónima, informes de investigación criminal y fichas técnicas de “El Mencho” y “El Sapo”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Fue para proteger a la ciudadanía’... García Harfuch aclara operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’

Uno de los informes destaca que del 2015 al 2025 el CJNG tuvo una presencia hegemónica y de predominio en los mercados criminales de drogas, libertad de personas, armas, delincuencia organizada y corrupción.

Identifica al capo con alias como “El M Grande”, “El Papá de los Pollitos”, “El Señor de los Gallos” y “El Gallero”, además de “El Mencho”; mientras que a su operador lo refiere con los apodos de “El 90”, “El Rey Sapo” y “El Sagrado Hombre”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Sapo’ sería el sucesor de ‘El Mencho’ en el CJNG, según testigo de la FGR

La indagatoria judicializada corresponde al caso del Rancho Izaguirre, descubierto el 18 de septiembre de 2024, luego de que la Guardia Nacional detuviera a 10 sicarios del CJNG en este inmueble del municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Esta investigación de la FGR inició con una denuncia anónima del 30 de diciembre de 2024, que señaló a José Gregorio Lastra Hermida “El Lastra” como subalterno de “El Sapo” y el reclutador de los sicarios del CJNG .

