Acusa la Administración del Presidente Donald Trump espionaje ruso desde México

Un reporte del Departamento de Estado retomó señalamientos hechos en 2022 por el entonces jefe del Comando Norte de EU, el General Glen VanHerck, quien reveló al Capitolio que el Directorio Principal de Inteligencia (GRU) de Rusia tenía en México su mayor base en el mundo.

CIUDAD DE MÉXICO- La presencia en territorio mexicano de oficiales rusos de alto nivel dedicados al espionaje bajo la cobertura de ser funcionarios diplomáticos ha sido fuente de tensión con el Gobierno de México en los últimos años, reconoció ayer la Administración del Presidente Donald Trump.

”La presencia de espías rusos de alto nivel en México -que se hacen pasar por diplomáticos para recabar información sobre Estados Unidos- ha sido fuente de tensión diplomática entre Estados Unidos y México en los ˙últimos años”, dijo el Departamento de Estado dedicado a Cuba, pero donde se señala un vínculo ruso.

Apenas en 2025, The New York Times reveló que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) compiló una lista de más de 24 espías rusos acreditados como diplomáticos en territorio mexicano y el tema fue planteado en 2020 al entonces Canciller mexicano Marcelo Ebrard.

De acuerdo con esa misma versión, el Gobierno de AMLO se habría comprometido con el entonces Presidente Joe Biden en 2023 a informar sobre los diplomáticos rusos que pedían acreditación en México, pero no expulsaron a los ya presentes.

Por Cesar Esteban Flores Rodríguez, Agencia Reforma