Crecimiento del PIB esta condicionado por el sostén de la inversión en México

CDMX.-La recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) y la revisión al alza de Banxico ofrecen un panorama más optimista para México, aunque éste se mantendrá condicionado por la capacidad de sostener inversión y empleo en sectores estratégicos.

De acuerdo con el más reciente análisis económico, CIAL Insights, de CIAL Dun & Bradstreet, en el segundo trimestre de 2026, el PIB creció 1.9% anual, su mejor desempeño desde inicios de 2024 y muy por encima del 0.5% registrado en el primer trimestre.

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Explico sector primario avanzó 4.8%, el secundario 0.9% y el terciario 2.3%, siendo este último el que ha evitado una recesión y aunque los especialistas prevén un crecimiento de apenas 1.3% para todo el año, los indicadores recientes sugieren un cambio coyuntural con empleo, crédito y exportaciones en mejoría.

Por otro lado, la cuenta corriente registró un superávit de 8 mil 927 millones de dólares en el segundo trimestre, el mayor para este periodo en la historia reciente.

En el primer semestre, el déficit acumulado fue de 9,304 millones de dólares, casi la mitad del observado un año antes.

Asimismo remesas aportaron 30 mil 152 millones de dólares y el turismo 11,473 millones, mientras la inversión extranjera directa sumó USD 34 mil 968 millones, de los cuales 88.5% correspondió a reinversión de utilidades.

El Banco de México revisó al alza su estimación de crecimiento para 2026, de 1.1% a 1.5%, tras el mejor desempeño del segundo trimestre. Mantiene su expectativa de inflación en 3.5% para este año y 3.0% para 2027, además de prever la creación de 300 mil empleos formales en 2026 y hasta 500 mil en 2027.

Asimismo, estima que la balanza comercial se mantendrá en equilibrio y que el déficit en cuenta corriente será de apenas 0.5% del PIB, sin riesgos para la estabilidad.

En cuanto a las exportaciones sorprendieron, ya que en julio crecieron 43.7% anual, el mayor repunte en tres décadas sin mediar devaluaciones ni efectos estadísticos.

Las exportaciones no automotrices crecieron 64.9%, con un espectacular 134% en equipos eléctricos y electrónicos vinculados a la inteligencia artificial y semiconductores.

Asimismo, las importaciones marcaron récord en julio, con 82,268 millones de dólares y un repunte de 45% anual.

Aunque las importaciones de bienes de capital crecieron solo 9.9%, el comercio exterior apunta a un superávit de más de 11 mil millones de dólares para este año, con exportaciones creciendo 24.2% y las importaciones 22.5%.

Por todo lo anterior, resaltó que los indicadores muestran que México avanza con un crecimiento moderado, apoyado en la fortaleza de las exportaciones y la estabilidad de la cuenta corriente.

Ante este panorama, las predicciones apuntan a que, si se mantiene el dinamismo exportador y la estabilidad macroeconómica, la economía mexicana podría consolidar un escenario de crecimiento cercano a 1.5% en 2026, con impactos positivos en manufacturas, comercio y empleo formal.