Acusan a alcalde y exalcalde de Suchiapa, Chiapas, de liberar detenidos para el crimen

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México
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    Acusan a alcalde y exalcalde de Suchiapa, Chiapas, de liberar detenidos para el crimen
    Alcalde y exalcalde de Suchiapa, Chiapas, detenidos por vínculos con el crimen organizado. X

La Fiscalía de Chiapas señala que Jorge “N” y Alexis “N” cobraban a un grupo criminal a cambio de entregar a personas arrestadas.

El alcalde en funciones de Suchiapa, Jorge “N”, y el exalcalde Alexis “N” son investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Las autoridades locales los acusan de entregar personas detenidas por la policía municipal a un grupo criminal a cambio de dinero.

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La investigación quedó al descubierto tras las declaraciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). El fiscal Jorge Llaven Abarca confirmó que ambas exautoridades ordenaban de forma directa la liberación de los arrestados para que personas armadas pasaran por ellos.

OPERATIVO MASIVO PARA DETENER A LAS AUTORIDADES

La captura de los acusados ocurrió durante la llamada “Operación Enjambre” en Suchiapa. En las acciones participaron fuerzas de seguridad estatales y federales para asegurar a Jorge Lorenzo Lara Cordero, edil actual por Morena, y a Alexis Nucamendi Gómez, exalcalde por el partido Chiapas Unido.

El caso inició semanas atrás por la fuga de un presunto criminal en la zona. Ese primer hecho derivó en el arresto del exdirector de la Policía Municipal, lo que permitió a los investigadores seguir la cadena de mando hasta llegar a los ediles.

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MÁS DE 20 FUNCIONARIOS DETENIDOS Y ASEGURAMIENTO DE ARMAS

El operativo policial no se limitó a los mandatarios municipales. Las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 20 funcionarios y policías locales, quienes están señalados por complicidad, uso indebido de funciones y asociación delictuosa.

Durante los cateos simultáneos se decomisaron diversos objetos ilícitos. Agentes de la fiscalía aseguraron vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dosis de drogas como marihuana, cocaína y metanfetaminas.

LO QUE SIGUE EN EL PROCESO JUDICIAL

Las autoridades mantendrán a los implicados bajo resguardo mientras avanza el juicio. Los detenidos enfrentarán cargos por delitos graves relacionados con la delincuencia organizada y la corrupción de servidores públicos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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